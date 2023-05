Manuel Velasco rumbo al 2024: Morena pide a la "corcholata" participar en encuestas

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sumó al senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, a la lista de “corcholatas” presidenciales. Lo convocó a participar en la encuesta que defina al candidato presidencial, aunque en caso de que busquen ir solos, les deseó que le vaya bien.

“Reconocer el trabajo, la trayectoria del senador Manuel Velasco, entiendo que su aspiración presidencial la quiere canalizar hacia nuestro movimiento, con esta gran alianza que tenemos con el Partido Verde, por lo tanto, se convierte en ‘corcholata’, es decir, en participante de la encuesta de Morena, si esa es su decisión desde ahorita le digo que es más que bienvenido a participar en la encuesta de Morena”, señaló Delgado.

Lo anterior, luego de que la semana pasada la dirigencia y militancia del PVEM destapó y respaldó a Manuel Velasco como candidato presidencial, quien dijo que analiza la posibilidad, pero aseguró que sólo competirá si es para ganar.

Sin embargo, sobre la posibilidad de que Velasco solo sea candidato presidencial del PVEM, en respuesta al amago de Morena de qué es incierta la alianza de 2024 por la elección en Coahuila, Delgado les deseó buena suerte.“Si pueden ganar, que les vaya bien, pero que nos vaya mejor a nosotros”, señaló Delgado.

Morena va por alianza en 2024 con PT y PVEM

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que pueden cumplir el llamado “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador y lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión sin el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM. Sin embargo, el líder morenista reconoció que debe continuar la alianza con ambos institutos políticos en 2024; señaló que la gente que apoya la Cuarta Transformación no acepta traiciones.

En conferencia de prensa, Delgado fue cuestionado sobre lo dicho por algunos actores políticos del Verde y el PT, entre ellos, Gerardo Fernández Noroña, quien señaló que sin la coalición Morena no puede lograr el “Plan C” propuesto por el titular del Ejecutivo.

En respuesta señaló que, eso está por verse toda vez que la gente sabe que el partido de la transformación es Morena y además no acepta traiciones, en referencia a la elección de Coahuila en donde PT y PVEM van por separado.

¿PT y Verde han dicho que sin ellos no se puede lograr el Plan C, mayoría calificada en el Congreso, qué piensan al respecto?, se le preguntó. “Eso está por verse, porque la gente tiene mucha conciencia y si ellos van a poner un interés pequeñito en lugar del interés de la transformación, pues yo no sé cómo les vaya en la elección”, señaló el dirigente.

En tanto a pregunta directa sobre si puede Morena ganar la mayoría en 2024 sin PT y el PVEM, aseguró que sí podría. “Podríamos, claro, el Plan C se trata de eso, quien nos quiere acompañar en el camino, eso lo vamos a definir, por supuesto que nos gustaría ir en alianza con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, por supuesto que hemos tenido una alianza muy exitosa, por supuesto que esta alianza debe de continuar rumbo al 2024 y que siga esta transformación”, señaló Delgado.

Dijo, que lo que no pueden permitir es que ambos partidos elijan ir en contra de Morena en algunas elecciones. “Lo que no podemos es tener sixageos, lo que no podemos es hacemos de la vista gorda, a que se presten a ir en contra de nuestro movimiento en otros estados, la gente está muy despierta, está muy politizada, la gente de nuestro movimiento no permite traiciones”, recalcó.

Mario Delgado agradece a MC por campaña contra el PRI

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, agradeció a Movimiento Ciudadano la campaña en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Rechazó que sean sus esquiroles y haya acuerdo entre ellos para sabotear a “Va por México”.

El líder morenista fue cuestionado sobre la campaña de MC “Ni un voto al PRI”; la inauguración de la barda que este lunes 24 de marzo encabezaron el coordinador de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvare Máynez, y el legislador, Salomón Chertorivsky, con la frase “Con el PRI, ni a la esquina”; así como las acusaciones del dirigente priista, Alejandro Moreno, de que son “lacayos” y “esquiroles” de Morena.

En respuesta Delgado agradeció la campaña de los emecistas. “No, pues se los agradezco mucho. Muchísimas gracias a Movimiento Ciudadano por sumarse a la transformación”, señaló Mario Delgado.

En este contexto, rechazó que haya algún tipo de acuerdo, pero reiteró su llamado a los militantes de MC que se quedaron sin candidato en Coahuila y Estado de México, a que voten por los abanderados de Morena, luego de que el partido naranja decidió no competir en dichas entidades el próximo 4 de junio.

“¿Nosotros acuerdo MC-Morena? No, pues no tenemos ningún acuerdo, nosotros sí llamamos al voto a la gente de MC que se quedó sin candidato en el Estado de México y Coahuila, pero pues eso es legítimo, se quedaron sin candidato, no sabemos por qué, pero los invitamos al cambio. Por supuesto”, señaló.

PRI no se calla

Minutos antes, el presidente nacional del PRI y el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, acusaron a MC de marginal y a sus integrantes como “serviles, esquiroles, esbirros, cínicos, mentirosos, lacayos y empleados de Morena”.

“No vamos a permitir que un partido de panfleto que vive del Twitter y la propaganda pretenda atacar, demeritar al Partido Revolucionario Institucional. Qué casualidad que se dicen opositores, siempre atacan al PRI, me atacan a mí o atacan al PAN o al PRD, o a la coalición Va por México, en cambio callan con las acciones de Morena, se hacen de la vista gorda ante todo el desastre y el desaseo que tiene Morena a nivel nacional”, señaló “Alito” Moreno.