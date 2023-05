Combate a la violencia de género en México: diputadas exigen declaratoria de constitucionalidad para la "Ley 3 de 3"

Legisladoras federales de todos los partidos y activistas, exigieron al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel se haga la declaratoria de constitucionalidad de la Ley “3de3” contra violentadores de mujeres, advierten que el 01 de junio próximo es la fecha límite para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de lo contrario no será aplicable para el proceso electoral de 2024.

Al grito de “¡3 de 3, ningún agresor al poder!, ¡3 de 3, ningún agresor al poder!”, activistas y exdiputadas que forman parte de diversos colectivos y organizaciones en pro de las mujeres entre ellos “Las constituyentes feministas”,” Frente Cívico Nacional”, “Todas México” y “Red Nacional de las Defensoras de la Paridad por todo”, presentes en el encuentro que duró dos horas, exigieron la declaratoria de publicidad por parte del Congreso de la Unión, en este momento representado por la Comisión Permanente.

En conferencia de prensa Yndira Sandoval, activista integrante de “Las constituyentes feministas”, aseguró que, tras el diálogo, Creel aseguró que luego del diálogo con su homólogo en el Senado, Alejandro Armenta, quien funge como presidente de la Comisión Permanente, se realizará la declaratoria este miércoles 24 de mayo.

Combaten en pro de las mujeres en la Cámara de Diputados

FOTO: Especial

“Con beneplácito escuchamos en voz del diputado presidente, que en comunicaciones bilaterales con el senador presidente del Senado, Alejandro Armenta y el como presidente de la Cámara de Diputados, se ha llegado al acuerdo que se coloque esta minuta para la declaratoria constitucional en esta sesión”, señaló la activista.

Luego de que 22 de los 17 Congresos locales que se requieren para realizar la declaratoria de constitucionalidad ya aprobaron la Ley “3de3” contra la violencia, las diputadas de Morena, PAN, PRI, PT, MC y PRD; así como la senadora panista, Kenia López y activistas, exigieron la publicación de la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución para establecer que “los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar prófugo de la justicia o por haber incurrido en tres tipos de conductas violentas contra las mujeres.

Agravan consecuencias para los agresores de mujeres

La reforma eleva a rango constitucional la violencia hacia las mujeres, para que quienes tengan sentencias firmes, como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género en el ámbito familiar se les suspendan sus derechos y prerrogativas y no puedan aspirar a ninguna función pública, cargo de elección popular o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial.

Durante el encuentro, la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera, señaló que “la 3 de 3 no es una cacería de brujas o de brujos”, tras solicitar que no sea vista así, porque dijo, que las mujeres no quieren venganza, sino justicia, sostuvo que la reforma es una oportunidad para que lleguen las y los mejores a puestos de elección y del servicio público.

“Cuando vemos las estadísticas son brutales. De casi 8 de cada 10 hijos de padres separados no reciben una pensión alimenticia. Están siendo privados de un afecto, de una presencia física, pero también del sustento. Eso nos tiene que indignar todos los días”, señaló.

Activistas y exdiputadas exigieron la declaratoria por parte del Congreso de la Unión, en este momento representado por la Comisión Permanente

En este mismo sentido, la también priista, Blanca Alcalá, recordó que la 65 Legislatura es la primera con paridad total en la Cámara de Diputados, con 251 mujeres y la importancia de impulsar leyes a favor de las mujeres.

En este sentido pidió a Creel que se presione en la Comisión Permanente para que se haga la declaratoria y esta reforma no quede como una buena intención.

“Lo traigo a la mesa porque tú eres un constitucionalista, que estoy segura podrá ayudarnos a allanar esto que de otra manera quedaría simplemente una vez más como una carta de buenas intenciones, queremos que se haga realidad. Sabemos que inclusive, a pesar de los obstáculos, tendrá que ser realidad”, señaló.