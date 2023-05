Rosa Icela Rodríguez: el gobierno de México ha logrado 274 liberaciones anticipadas más, van 5 mil 971 en total

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó este martes que en el último mes lograron 274 personas más lograron su liberación anticipada de penales del país, como parte del programa del gobierno federal para “hacer justicia”. En total, suman 5 mil 791 personas beneficiadas.

“Se trata, por instrucción del señor presidente, de buscar hacer justicia en aquellos casos en los que no se tiene. Esto se trabaja en conjunto con fiscalías de los estados, así como en tribunales y con jueces que también tienen interés en hacer justicia”, dijo al presentar en la mañanera en Palacio Nacional el Informe quincenal de seguridad.

Detalló que las libertades anticipadas y amnistías se dieron entre 28 de marzo al 28 abril, y entre las personas liberadas se cuentan ocho mujeres, seis adultos mayores, seis personas extranjeras y siete indígenas.

“Son sobre todo aquellos que no han cometido delitos graves y que no pudieron pagar un abogado o que no tienen traductor, o que tienen un tema relacionado con diversas dificultades”, dijo.

El total de preliberaciones y amnistías entre julio de 2022 al 28 de abril de 2023 es de 5 mil 542 y se han otorgado 249 amnistías.

“En total, desde el inicio del programa, en el 2021, se han quedado en libertad 5 mil 791 personas que permanecían en centros penitenciarios en México. Hay que decir que también trabajamos en conjunto con un área específica de jurídicos, el área jurídicos en Gobernación y la Secretaría de Seguridad”, dijo Rosa Icela.

