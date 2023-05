Alejandro Murat: la próxima candidatura de la oposición debe ser avalada por la sociedad civil, no por las cúpulas

Tras afirmar que quiere ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa sostuvo que la gente ya no cita por los partidos sino por las personas.

"Estoy recorriendo el país, por supuesto que quiero ser presidente de México, vamos a hacer un primer recorrido para definir, para platicar con la gente", expuso.

Mencionó que durante su gira presentará un modelo de gobierno donde construya y no destruya, que proponga y no descalifique y que una y no divida a las y los mexicanos.

El oaxaqueño manifestó respeto a las y los contendientes de los partidos aliados en "Va por México", así como del expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, pero afirmó que la candidatura presidencial deberá ser avalada por la sociedad civil y no por las cúpulas.

Al cuestionarle sobre los argumentos de sus detractores que lo ubican en una familia de caciques en Oaxaca que entregó en 2021 el gobierno estatal a Morena, mi nombre y la otra parte del contrato con los gobernadores tiene que ver con dar resultados y no con ganar elecciones, eso lo deben hacer los partidos", adujo.

El ex mandatario oaxaqueño añadió que es orgullosamente priista y que su estado en el último trimestre de su mandato creció en su economía a niveles de China, disminuyó la pobreza y abatió la inseguridad y con gobernabilidad.

Se le pidió expusiera las razones de por qué perdió el PRI el estado y contestó: "Porque así es la democracia, la gente toma sus definiciones y la popularidad no se transmite, hoy hay que reconocer que la gente vota por las personas más que por los partidos", opinó.

Murat Hinojosa tuvo un primer evento en un restaurante del Centro Histórico de la capital de San Luis Potosí son acceso a medios, donde estuvieron presentes priistas e viejo y nuevo cuño como el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, su síndico Victor Hugo Salgado Delgadillo y la regidora priista Martha Orta Rodríguez, así como algunos militantes disidentes como Álvaro Candia que exigen la destitución del presidente del PRI y también regidor capitalino, Elías Pesina Rodríguez.

Por la tarde estará en el Comité Directivo Estatal del PRI en una reunión con la militancia el miércoles por la tarde sostendrá un encuentro con mujeres priistas en un hotel del Centro Histórico de la capital potosina.

Dijo que en San Luis Potosí hay mucho PRI y un gran activo en el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, quien destacó está entre los mejor calificados del país y, aseguró, mantiene a la ciudad en paz y con calma.

