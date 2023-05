El Heraldo Media Group se certifica en igualdad laboral y no discriminación

El pasado 31 de marzo de 2023 la Operadora y Administrador de información Editorial S.A. de C.V. (El Heraldo de México) consiguió su certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y no discriminación, con Nivel “Oro”, resultado de la auditoría de certificación realizada por Auditores Asociados de México S. C. (AUDAMEX).

Por ello, este jueves 18 de mayo, la Vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social y Presidenta de Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación de El Heraldo Media Group, María Cristina Mieres Zimmermann, recibió el certificado de manos del Ing. Ulises Gómez Molina, Director General de AUDAMEX, durante el evento realizado en el Museo Rufino Tamayo. Con ello El Heraldo de México se convierte en la única empresa privada, del sector de los medios en obtenerla.

De 2016 a la fecha, 572 centros de trabajo a nivel nacional han conseguido este distintivo, de los cuales, 279 pertenecen al sector privado y, de ellos, el 23% obtuvo el Nivel “Oro”, otorgado por contar con buenas prácticas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas.

Esta certificación de aplicación voluntaria, es única en América Latina y se suma a la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como a diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Belem Do Para" y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ratificadas por México el 19 de junio de 1998 y el 23 de marzo de 1981 respectivamente.

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y no discriminación, promueve que las organizaciones públicas y privadas contribuyan a cerrar las grandes brechas de género que aún persisten en el mundo del trabajo, afectando principalmente a las mujeres. Por ello la Norma establece entre sus requisitos que los centros de trabajo cuenten con una política de igualdad laboral y no discriminación, igualdad salarial, procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades, uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible, corresponsabilidad, accesibilidad y mecanismos para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral, para transformar y fortalecer la cultura institucional.

Para El Heraldo de México, alcanzar esta meta es el primer gran paso en el camino hacia la igualdad laboral para todo su personal, pero también alineado a su visión y valores, para contribuir desde su ámbito a construir un México mejor, más fuerte y sostenible, que brinde las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres con pleno respeto a los derechos humanos de cada persona, desde su diversidad y en todos los ámbitos.

La gran tarea es continuar trabajando fuerte y con convicción para la mejora continua, el ejercicio de buenas prácticas y el liderazgo que inspire e impacte positivamente en nuestra sociedad.