Hotelería, industria robusta y dinámica que brinda confianza a la inversión en México

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, destacó que en la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la hotelería se ha consolidado como una industria robusta y sólida que apunta hacia un crecimiento sostenido y demuestra la confianza que tienen los inversionistas en México.

Al asistir a la inauguración del hotel City Express Plus by Marriott Guadalajara Providencia, acompañado de la secretaria de Turismo de Jalisco, Claudia Vanessa Pérez Lamas, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que esta nueva propiedad fortalece la infraestructura hotelera, columna vertebral de la actividad turística nacional, que representa el 33% del PIB Turístico y genera el 10% del empleo en este sector.

Indicó que en 2021 se construyeron 13 mil 502 nuevos cuartos en el país, llegando a 867 mil 328 habitaciones de hotel, lo que representa 4% más que en 2019. Asimismo, la oferta de hospedaje alcanzó los 25 mil 200 establecimientos, esto es 6.3% por arriba del 2019; de manera que México se reafirma en la séptima posición a nivel mundial en infraestructura hotelera.

Torruco Marqués precisó que, en 2022, arribaron 80.6 millones de turistas a cuartos de hotel en 70 centros turísticos seleccionados, de los cuales 73.5% fueron nacionales y 26.5% extranjeros, con un consumo por hospedaje que se estima alcanzó los 14 mil millones de dólares.

Subrayó que la ocupación hotelera el año pasado fue del 57%, alcanzando en las ciudades el 49%, y en playa el 66%, aunque en los destinos más demandados se registró hasta un 90%. Aunado a ello, de 1999 a 2022, la hotelería nacional ha captado en promedio un 23% del total de la Inversión Extranjera Directa Turística.

“Agradezco la invitación de mi buen amigo Luis Barrios Sánchez, a la inauguración oficial del hotel City Express Plus by Marriott Guadalajara Providencia, respaldado por la prestigiada cadena hotelera Marriott Internacional, que hoy cuenta con más de 8 mil hoteles y 31 marcas en 138 naciones de los cinco continentes”, declaró.

Reconoció el apoyo de Barrios Sánchez, como presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras por atender el llamado de Sectur en 2020, para colaborar en la elaboración e implementación de los protocolos biosanitarios en los centros de hospedaje durante la pandemia. Agradeció también a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, presidida por Miguel Ángel Fong, por su invaluable apoyo en esos momentos tan difíciles.

El secretario de Turismo enfatizó que esta acción ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con la no restricción de vuelos internacionales y la estrategia de vacunación, fue correcta al haber dado ventaja frente a las grandes potencias que compiten con México desde la óptica económica.

Puntualizó que, con motivo de dichas acciones, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT) Zurab Pololikashvili, entregó en Palacio Nacional un reconocimiento al presidente de la República.

Asimismo, destacó el reconocimiento que hicieran algunos líderes del sector turismo al Gobierno de México por la política implementada, que permitió una más rápida recuperación de nuestra actividad turística. “Entre estas personalidades está mi buen amigo, el presidente de grupo Marriott Internacional, Craig Smith”.

El titular de Sectur enfatizó la relevancia de la hoteleríaen el desarrollo de la actividad turística, por lo que en agosto de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la capital del país el acuerdo por el que instituimos el 9 de marzo como “Día de la Hotelería en la Ciudad de México”, y en diciembre del mismo año, se declara también esta fecha como “Día Nacional de la Hotelería”, por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Agregó que, como un homenaje a este pujante sector, en agosto del 2021 se puso en marcha el Museo de la Hotelería Mexicana, en Orizaba, Veracruz, cuna que lo vio nacer en 1525 cuando surge el primer mesón en el continente americano, de acuerdo con Actas de Cabildo de la Nueva España.

“En la Secretaría de Turismo federal apoyamos a la actividad hotelera, al igual que a otros ámbitos del quehacer turístico, con una intensa promoción internacional de nuestros destinos, a fin de que se conviertan en potenciales sitios a visitar”, concluyó Torruco Marqués.

En su oportunidad, el director general de Hoteles City, Luis Barrios Sánchez, comentó: “Estamos muy contentos por inaugurar oficialmente el primer hotel ‘by Marriot’ en la ciudad de Guadalajara. Con este hotel la operadora tiene presencia con siete hoteles en Jalisco con una oferta de 875 habitaciones para atender a todo tipo de viajero. Actualmente operamos 25 hoteles de la marca de lujo casual, City Express Plus by Marriott, en las ciudades más importantes de México y Colombia”.

Durante la inauguración se contó con la presencia del expresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael García González; la Chief Sales and Marketing Officer para el Caribe y América Latina de Marriott International, Diana Plazas Trowbridge; el gerente general del hotel City Express Plus by Marriott Guadalajara Providencia, Jorge Tinajero, entre otros.