Armando Quintero: Magdalena Mixiuhca será la mejor área deportiva de la Ciudad de México

El alcalde de Iztacalco, Armando Quintero aseguró que la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca será “la mejor área deportiva de la Ciudad de México”, toda vez que se están realizando grandes inversiones por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y la empresa, Operadora de Centros de Espectáculos S.A de C.V. (OCESA), que tiene concesionada una parte de este espacio. Durante su comparecencia ante las comisiones unidad de alcaldías y límites territoriales, así como la de administración pública local del Congreso capitalino, el funcionario morenista destacó que se “secará el lago mal hecho, que se realizó en la administración de gobierno anterior” para construir “tres canchas de fútbol, área de adultos mayores, un audiorama y juegos infantiles”.

Con recursos de la alcaldía se rehabilitan los espacios que corresponden de la puerta 11 a la 12

Asimismo, dijo que con recursos de la alcaldía se está llevando a cabo la rehabilitación de los espacios que corresponden de la puerta 11 a la 12, y “habrá un tren moderno para niños y niñas que recorrerá todo el deportivo”. “Se esta recuperando un área para que los vecinos de la Cuchilla Agrícola Oriental y del Rodeo puedan tener cercano a ellos la mejor área deportiva de la Ciudad de México. Ya estamos trabajando en eso, y es parte de la recuperación de espacios públicos. Hay que recordar que la Mixiuhca nos la quitaron y la Doctora, Claudia Sheinbaum nos la devolvió y estamos agradecidos por ello”, destacó.

El alcalde de Iztacalco las actividades que se realizan en la Magdalena Mixuca. | Imagen: Twitter

En materia de seguridad, Quintero destacó que su administración ha disminuido en un 65 por ciento los delitos de alto impacto con respecto al mes de octubre del 2018, y es que reconoció que “una alcaldía desbordada a lo ancho y amplio del territorio”. Destacó que cuando inicio su periodo se cometían mil 150 delitos al mes, “hoy estamos a la mitad del camino y en ningún momento celebre y festeje donde estamos, pero estamos en ruta”.

Apuntó que en el año y medio que le queda de mandato “nos queda seguir disminuyendo (el delito) para dejar en un nivel razonablemente aceptable a nivel internacional los niveles de inseguridad ciudadana en Iztacalco”. Como alcalde soy de los pocos, de los muy pocos que todos los días desde hace cuatro años preside la reunión de seguridad de la alcaldía, y todos los días tomamos decisiones distintas para mejorar la seguridad y paz de los habitantes”, refirió. Agregó que ha cerrado 120 chelerías que operaban en negocios establecidos pero que “es fácil vender tres sopes y 20 litros de cerveza sobre todo a jóvenes, eso no lo vamos a permitir”. Incluso, destacó que han detectado botellas de vodka que son elaboradas en Iztacalco o Veracruz, con lo que de inmediato las autoridades se dan cuenta que son cualquier cosa menos alcohol. “No voy a permitir que se instalen chelerías en ningún lado”, dijo.

Pide cerrar tema sobre jóvenes que cayeron en coladeras

Al ser cuestionado por la diputada de la Asociación Parlamentaria Ciudadana y panista, Daniela Álvarez sobre Esmeralda y Sofía, las hermanas que murieron tras caer en una coladera en Iztacalco, Quintero Martínez señaló que los legisladores “ya no debería estar aquí el tema, ya deberían cerrar ese capítulo”. “Ya deberían cerrar ese capítulo porque si no, la verdad, parecemos como esos animalitos que andan sobre la carne muerta y no creo que sea el caso, no vale la pena hacer política con eso”, puntualizó.

Aclaró que el gobierno capitalino es el responsable de atender este tema, pues el accidente ocurrió en vialidad primaria. “Todo lo que pasa, absolutamente todo lo que pasa en una vialidad primaria le corresponde al gobierno de la Ciudad: basura, alumbrado, cascajo, seguridad pública, vialidad, todos los temas que pasan en una vialidad primaria corresponden al gobierno de la Ciudad, el lamentable incidente pasó en viaducto, me imagino que usted sí sabe que viaducto es una vialidad primaria, por tanto corresponde al gobierno de la Ciudad, ya no debería estar aquí el tema”, enfatizó.

"Hemos adquirido y colocado 632 coladeras nuevas en la alcaldía" destacó Armando Quintero. Imagen: Twitter @A_QuinteroMX

En respuesta a una pregunta del vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, el alcalde dijo que “ha habido un robo muy grande (de coladeras) en Iztacalco también, y hemos adquirido y colocado 632 coladeras nuevas en la alcaldía. Ya no las ponemos de fierro para evitar sus robos, sino son coladeras ahora plásticas y entonces esperamos que disminuya este problema que fue el que originó que dos jovencitas perdieran la vida, lamentablemente”, añadió.

Infraestructura hídrica prioridad

Aprovechó la oportunidad para agradecer a Sheinbaum Pardo por llevar a cabo obras de infraestructura hídrica que beneficiarán a habitantes de las colonias: Agrícola Oriental y Pantitlán. Detalló que un total de 80 millones de pesos serán para proyectos hídricos en la Agrícola Oriental, y 60 millones de pesos en Pantitlán para evitar que haya inundaciones. “Estoy profundamente agradecido con Claudia Sheinbaum por su sensibilidad y apoyo porque nosotros no podríamos con esas obras”, destacó.

Dejó en claro que si apoya a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y es que expuso que prefiere eso a apoyar a invasores de predios, en referencia al excandidato del PAN a esta demarcación, Daniel Ordoñez. A este último lo describió como un “viviendero” que invade predios y después deja a la gente a su suerte. “Apoyo a Claudia, sí apoyo a la doctora, tiene dos doctorados en Ciencias, en Ingenierías, dos doctorados, la doctora Claudia Sheinbaum, y es falso, ella en su vida va a comprar, no es de ese filing y no tiene esa aspiración de comprar bolsas caras, es una grilla barata, pero ella se defiende, ya se defendió y no se preocupe, va a ser su presidencia”, respondió directamente a la panista, Ana Villagrán, quien denunció que Sheinbaum Pardo presuntamente derrocha dinero en artículos de lujo. Finalmente, el morenista dijo que continuará realizando acciones en pro de sus habitantes.

