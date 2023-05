Triunfa corto de UANL en el Festival Tamatán

Bill es un hombre adulto y calvo, de carácter colérico y que tiende a sobrepensar todo. La duda con la que vive lo coloca siempre ante escenarios llenos de interrogantes que no lo dejan vivir tranquilo.

Esta es la historia del cortometraje “Sobrepensar”, desarrollado por cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que ganó la categoría de Ficción en el Festival de Cine Mexicano Tamatán.

“El proyecto lo comenzamos a trabajar en 2022 y nació debido a que teníamos una materia llamada Tecnologías Multimedia, en la cual nos pedían como proyecto final elaborar un cortometraje animado utilizando la técnica de animación stop motion y la idea empieza con la premisa de que varias veces el ser humano sobrepiensa mucho las cosas y genera escenarios imaginarios en su cabeza”, explica el alumno de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UANL Héber Abiel Pérez Jiménez.

Esta producción audiovisual, con una duración de alrededor de seis minutos, tiene como personaje principal a Bill, quien, al sobrepensar todo, se plantea escenarios como: “a lo mejor no me pueden ayudar” o “tal vez me quieren secuestrar”, pensamientos que crecen de forma progresiva y por los que Bill se construye ideas erróneas de sus situaciones o experiencias de vida.

Identificados con Bill

En el cortometraje, los jóvenes universitarios no se valieron de diálogos y basaron la mayoría de la producción en gestos y expresiones para explicar la historia de Bill.

“La gente que ha visto nuestro cortometraje nos ha dicho que se identifica con el personaje principal, porque también sobrepiensan mucho las cosas y no hacen nada para cambiar esta situación.

“Cuando más personas lo vean, creo que se van a sentir identificadas con Bill, debido a que es algo que nos pasa a todos y nos da un panorama de lo que realmente es el sobrepensar las cosas”, detalla Pérez Jiménez.

Una animación tradicional

El cortometraje “Sobrepensar” se realizó de una manera más tradicional moviendo a mano a los personajes fotograma por fotograma y utilizando pantallas verdes, iluminación y finalizando el producto con una postproducción.

“No involucramos tanto la animación digital, sino que más bien la animación tradicional, pero utilizamos la otra parte de la carrera que es lo multimedia. El cortometraje fue grabado con un celular”, especifica Héber Abiel Pérez Jiménez.

Los estudiantes de cuarto semestre de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UANL que desarrollaron “Sobrepensar” son Héber Abiel Pérez Jiménez, Atzel Olvera Romero, Fernando Emiliano Romo Ramírez y Cristian Abraham Deantes Herrera, todos ellos de la Licenciatura en Multimedia y Animación Digital.

El Festival de Cine Mexicano Tamatán los eligió como ganadores en noviembre de 2022 y el jurado tomó en cuenta para su triunfo el hecho de que, de los más de 10 cortometrajes participantes, el de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UANL fue el único con producción animada.

Los jóvenes universitarios explicaron que el siguiente paso es registrar este cortometraje ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para los derechos de autor.

Sentir de los alumnos

Atzel Olvera Romero

“En este proyecto dimos nuestra mente, corazón y todas nuestras habilidades. Me di cuenta de que no se necesita de tantos millones de pesos para desarrollar algo y sacarles una sonrisa a las personas. El trabajo en equipo es importante en cada aspecto de la vida. Yo desarrollé al personaje principal llamado Bill y pensé en un hombre viejo y que fuera calvo por el estrés y con ojeras por el cansancio, que suele sobrepensar mucho las cosas al momento de estar en diversas situaciones, que su mente lo hace pensar en eso, y así fue como surgió la idea del personaje principal”.

Fernando Emiliano Romo Ramírez

“Al anunciar que ganamos y ser reconocidos fue una sensación muy bonita y nos emocionamos mucho. Esta colaboración me ha dejado la importancia de la amistad y que el desarrollo de proyectos con cosas pequeñas, pero con corazón, puede lograr cosas importantes. No es necesario tener mucho dinero o producciones muy costosas. A través de esta carrera he disfrutado mucho la animación. Yo ayudé en el cortometraje con algunas ideas y en la construcción del escenario como la casa”.

Cristian Abraham Deantes Herrera

“Es la primera vez que participamos y trabajamos juntos en un proyecto de este tipo. Considero que los cuatro lo disfrutamos demasiado. Esta carrera me ha ayudado más a saber lo que se necesita detrás de un proyecto, ya sea elementos como la luz, la historia y la psicología de los personajes. Fue muy entretenido desarrollar este cortometraje y también el cómo nos apoyamos. De hecho, algunas escenas que hicimos nos sacaron carcajadas. Yo apoyé con una parte en la creación de los personajes y les di los gestos a los mismos”.