AMLO se reunirá con la asesora de la Casa Blanca

El encuentro privado está programado a las 11:00 horas en Palacio Nacional. En la mañanera, el mandatario llamó a los migrantes que no se enganche con redes que prometen llevarlos a Estados Unidos ante el fin de la política conocida como Título 4.



Resaló que el gobierno de Joe Biden entrega visas para migrantes de Haití, Cuba, Venezuela y otros países de Centroamérica, “nosotros apoyamos mucho esa política, visas temporales se incrementaron”. agregó



“Entonces, ahora ya están proponiendo ordenar el flujo migratorio con estas visas temporales de trabajo, y también con visas y asilo, y ya están mucho más sensibles, más conscientes que ese es el camino”. comentó el presidente

Sherwood-Randall también en la designada por la Casa Blanca para el combate al tráfico de fentanilo

Créditos: Especial

"Tenemos revisión"

López Obrador indicó que México protege a los migrantes para evitar que caigan con los denominados “polleros” y “coyotes”. Por ejemplo, ahora, aprovecho para decirlo, están diciendo, como se termina un decreto (título 42), concluye un decreto sobre migración en Estados Unidos, ahora muchos están diciendo: ‘Ahora es el momento de llegar ya a Estados Unidos y si me das tanto de dinero yo te llevo’. No, decirle a los migrantes: no se arriesguen, no se arriesguen, se está buscando un mecanismo ordenado.



"Mañana tengo una reunión con una representante del presidente Biden y su equipo para ese propósito”, explicó, “Pero, bueno, ya estamos trabajando, pero cuidar que no los enganchen los ‘coyotes’, que no se pongan en riesgo.



¿Qué hacemos? Pues, tenemos revisión para que no haya accidentes en el traslado de migrantes, cuidarlos con albergues, protegerlos, siempre lo hemos hecho. Fue muy lamentable esto de Ciudad Juárez”, refirió. Sherwood-Randall también en la designada por la Casa Blanca para el combate al tráfico de fentanilo y de armas.

