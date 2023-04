A Alejandra del Moral no le preocupan las encuestas: "La voy a alcanzar y le voy a ganar la gubernatura"

La aspirante a la gubernatura mexiquense, Alejandra Del Moral Vela, aclaró que no porque sea la candidata de la reconciliación no quiere decir que no dará la batalla y le recordó a su adversaria de Morena, que es brava, que la alcanzará y le ganará el 4 de junio.

La abanderada del PRI, PAN, PRD y NAEM arrancó su tercer día de campaña en el municipio de Coacalco, y también programó su visita a Atlacomulco y Toluca.

En su mensaje, Del Moral Vela recalcó que está elección no se trata de una u otra alianza, ni entre partidos, sino de ella y su contrincante electoral, de quién tiene la capacidad y quién puede gobernar la entidad mexiquense. Enfatizó que el 4 de junio los mexiquenses serán recordados como los que pararon la destrucción del país.

“El que yo sea la candidata de la reconciliación no significa que no voy a dar la batalla, lo cortés no quita lo valiente; brava soy, la voy a alcanzar y le voy a ganar la gubernatura del Estado de México”, dijo.

La priista negó que las encuestas le preocupen, porque, precisó, que las elecciones se ganan en el territorio, no con las mediciones.

Recordó que en el 2021 se decía que el PRI y sus aliados no iba a poderle ganar a Morena, pero lo hicieron con medio millón de votos y proyectó que lo volverán a hacer en este 2023, porque su rival no es invencible.

“Cada vez que me pregunta si las encuestas me preocupan les contesto que no, porque soy una mujer que aprendió a ganar las elecciones, y las elecciones se ganan aquí en el territorio, no en las encuestas, vamos a ganar”, expresó.

Del Moral Vela aseguró que Valle de México tendrá una gobernadora vecina, porque ella es de dicha región y les recordó que se hizo en tierra, y nadie les ha regalado nada.

Insistió que será una gobernadora que tomará las decisiones desde los municipios, para el pueblo y con el pueblo. Apuntó que la reconciliación del país pasa por el Estado de México, e indicó que la misma es más poderosa que la polarización.

Finalmente, aseveró que el eje principal de su gobierno será el Salario Familiar porque el Salario Rosa no desaparecerá sino que se transformará para ayudar a más mujeres, pero también a hombres, jóvenes, adultos mayores y campesinos.