En pleno Día del Niño: decenas de personas quedan "suspendidas" en el aire arriba del Superman en Six Flags

Este domingo 30 de abril, en pleno Día de las infancias, usuarios de redes sociales captaron el momento en que "Superman", juego mecánico de Six Flags, hizo que varias personas quedaran en las alturas por varios minutos, todo derivado de una presunta falla en el mecanismo. Lo que parecía ser una fecha llena de diversión y alegría, los visitantes vivieron momentos de pánico y miedo al interior del parque.

El hecho ocurrió mientras el tren recorría el tramo del juego, justo en la parte más alta se averió: por más de 10 minutos los usuarios se quedaron bajo el intenso sol sin que se pudieran bajar o mover de sus asientos. Luego de lo ocurrido en la zona del Ajusco, personal del parque logró reactivar y los usuarios bajaron de uno en uno. Al respecto, la alcaldía Tlalpan se posicionó al respecto y lanzó un comunicado.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

"Se estableció comunicación con el parque de diversiones, quien reportó que no hay lesionados y la situación ya está controlada", informó la demarcación en redes sociales

La noticia hizo que usuarios de plataformas digitales recordaran el caso de Greco Mora, joven mexicano que se hizo viral por denunciar la atracción por su presunta falta de seguridad y el trato de los trabajadores. A pesar de que él aseguró que gritó para pedir ayuda, fue ignorado durante el mes de junio de 2022.

"Llegué al Superman y fue ahí cuando paso el incidente . Me dijeron que la cangurera la tenía que poner encima del cinturón de seguridad, para que pueda ajustarse a mí, pero me lo pusieron encima y lo que hice fue tratar de moverlo, y en ese tratar de moverlo, para que quedara el cinturón ajustado a mi cuerpo, yo me lo desabroché", narró