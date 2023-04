Parálisis legislativa en el Senado por nombramiento del INAI

El incumplimiento de Morena a un acuerdo para nombrar a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ocasionó la toma de tribuna del Senado por parte del bloque de contención (PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural) y en consecuencia una parálisis legislativa para aprobar 17 reformas a leyes impulsadas por el Ejecutivo federal.

El líder de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, impulsó un acuerdo —que supuestamente llevaba el aval de su grupo parlamentario— para sacar el nombramiento pendiente desde hace un año, y elegir a Ricardo Salgado Perrilliat como nuevo integrante del INAI.

Sin embargo, en la votación por cédula y en secreto, el nombramiento fue rechazado por 67 votos y con sólo el respaldo de 43 senadores de oposición.

El rechazo al nombramiento fue calificado por el bloque opositor como una traición de Morena y, de inmediato, senadores panistas, priistas, perredistas, emecistas e independientes tomaron la tribuna de la Cámara alta como medida de presión para nombrar a los comisionados y que el INAI vuelva a operar.

Gritos, jaloneos, golpes e insultos entre morenistas y sus opositores quedaron registrados en los videos de la sesión.

Las bancadas del PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural colgaron grandes mantas en la tribuna con las frases "INAI Ya" y "Comisionados ya", lo cual hizo imposible que la sesión pudiera continuar con el desahogo de las reformas presidenciales y otras pendientes, como la 3 de 3 para prohibir que deudores alimentarios puedan participar en elecciones a cargos públicos.

La sesión se cerró e intentarán reanudar hoy a las 13:00 horas o, bien, buscar una sede alterna para avalar los 17 ordenamientos. Minutos después, el bloque opositor ofreció una conferencia de prensa donde acusó a Morena de violentar los acuerdos previos.

"Asistimos a un evento que no tiene precedente a los acuerdos políticos del país, una verdadera tomadura de pelo. El acuerdo era INAI primero y luego los demás temas, no sólo la votación. Lo que vimos fue un abuso y una auténtica burla", dijo Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado. Enojado, el panista dijo: "no somos chamacos, pero tampoco pendejos".