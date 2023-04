Vivían entre los muertos: pareja habitaba un mausoleo que tenía parrilla, "comedor" y camas

En los últimos años los precios en México han aumentado en varios sectores, incluido el mercado inmobiliario, por lo que ahora no todas las personas tienen la posibilidad de comprar o rentar una casa. Ante este difícil panorama, una pareja de Cozumel, en Quintana Roo, ideó un plan para conseguir un techo sin tener que pagar ni un peso, invadiendo un mausoleo dentro de un panteón local; no obstante, lo que hicieron ha causado indignación y sorpresa entre los habitantes de todo el estado.

Los hechos fueron denunciados por una mujer en redes sociales, quien dio a conocer que encontró a una pareja viviendo dentro del mausoleo que su familia le había construido a su fallecido padre. De acuerdo con la denunciante, los invasores adaptaron la construcción como si fuera una vivienda, dentro de la cual tenían una pequeña parrilla instalada por dentro y una motocicleta estacionada afuera del lugar.

La pareja dormía dentro del lugar. Foto: Alerta Cozumel

A través de fotografías y videos, la mujer expuso que confrontó a la pareja que invadió el mausoleo de su padre, pero ellos reaccionaron violentamente y lejos de disculparse, la agredieron verbalmente y pusieron un candado en la puerta para que nadie más pudiera ingresar. "Me dio tanto coraje por que es un lugar sagrado y nadie debe irrumpir ese lugar, le pedí por favor sacará sus cosas de ahí y la mujer fue tan valiente de salir pero de ponerle candado a la reja para que no sacáramos sus cochinadas pues bueno rompimos candado y con la ayuda de un trabajador el cual nos comento todo pudimos liberar el espacio", escribió la denunciante en sus redes.

De igual manera, la dueña del mausoleo detalló que los invasores tendrían alrededor de nueve meses viviendo dentro del panteón y se identificó a uno de ellos como “La Mona”, un hombre conocido por ser indigente en la zona. "Había una señora viviendo desde hace 9 meses en el mausoleo donde descansan los restos de nuestra familia, si literal la doña ahí vivía pues tenia hasta su parrilla eléctrica donde se hacía de comer junto a su pareja un don al cual tiene apodo 'La mona'".

La pareja contaba con una parrilla. Foto: Alerta Cozumel

Tras descubrir a la pareja, la mujer solicitó el apoyo de un trabajador del panteón, quien le ayudó a desalojar a los invasores y sacar sus cosas del lugar. En imágenes compartidas por la denunciante se observa que la pareja había utilizado los nichos para almacenar sus pertenencias, en el lugar tenían zapatos, botellas de agua, bebidas alcohólicas, ropa sucia, sillas, cartón, trastes y una motocicleta.

Decenas de personas reaccionaron rápidamente a la publicación y lamentaron que el panteón haya sido invadido por personas en situación de calle; sin embargo, otros usuarios cuestionaron cómo es que la mujer no se percató, por nueve meses, que el mausoleo de su familia había sido invadido. "Según la hija del difundo había dicho que tenía 9 meses de no visitar la tumba. ¿A qué le tira con su egoísmo? Gracias debería de dar que no fue vandalizado", "Estaban cuidando el panteón y ni aún así agradecen" y "Agradecida debería estar, veladores privados", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación en redes.

Una motocicleta también fue hallada en el panteón. Foto: Alerta Cozumel

