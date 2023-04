"Presupuesto se ejerce con honestidad": Mauricio Tabe

En la alcaldía Miguel Hidalgo se ha invertido en 118 frentes de obra, algo que, señaló Mauricio Tabe, hace mucho tiempo no se hacía.

“En principio, decidimos asumir con plena honestidad el ejercicio del presupuesto, y es no poner en riesgo el dinero público, no pagamos obras por adelantado, hasta que no está completado, no pagamos”, expresó el alcalde en entrevista con El Heraldo de México.

Tabe Echartea aclaró que su administración “no paga obras públicas por adelantado”, pues “no vamos a prestarnos a la simulación de firmar supervisiones en donde no estuvieran completados los trabajos”.

Explicó que en 2022 la demarcación tuvo un presupuesto de dos mil 507 millones de pesos, “y se pagaron el 31 de diciembre, un total de dos mil 413 millones de pesos”.

No obstante, dijo, quedaron pendientes de pago 94 millones de pesos a empresas que terminaron fuera de tiempo los trabajos contratados; “se les va a pagar este año”.

“Nosotros no pagamos obras por adelantado, se ejerció el recurso, se contrataron las obras, pero no se pagaron, porque no terminaron en tiempo. No íbamos a poner en riesgo a los funcionarios públicos que tienen que firmar a ciegas y a los vecinos que corren el riesgo de perder el recurso”, expresó.

Explicó que la cantidad que adeuda regresó a la Tesorería de la CDMX. “Lo que estamos pidiendo a las autoridades capitalinas es que nos puedan regresar ese recurso en ampliación líquida, porque al final de cuentas fue un presupuesto que sí se contrató, que no se pagó en su momento por diversas razones”, por lo que, apuntó, se requiere ejercer sin afectar el recurso de 2023.

“Que se devuelva ese recurso —que son cerca de 94 millones de pesos; 38 millones de pesos son del ordinario y 56 millones del participativo— que se ahorró la ciudad, porque no se le pagó a los contratistas. Y la razón es evitar el riesgo de que alguien que tiene el contrato de una obra se vaya sin pagar, sin entregar lo que se contrató”, dijo.

Agregó que, en caso de que la Secretaría de Finanzas no devuelva los recursos, tienen el presupuesto para responder. No obstante, señaló: “siempre necesitamos más recursos para responder a tantas necesidades de obra pública”.

Finalmente, el panista destacó que era usual que en la administración anterior se pagara por adelantado en obras por más de 40 millones de pesos y estas no se realizaron; “La instrucción que dimos es no pagar por adelantado, si no está casi al 100% por ciento la obra, no se paga”.

