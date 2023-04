Puentes de mayo 2023: estos son lo tres descansos oficiales del mes

¿Necesitas un respiro después de las vacaciones de Semana Santa? ¡No te preocupes! Mayo de 2023 viene cargado de días de descanso en México. Si eres trabajador, podrás disfrutar de un puente el 1 de mayo, Día del Trabajo, sin embargo, si no puedes disfrutar del día festivo, no te preocupes, recibirás una compensación extra por tu trabajo.

Para los estudiantes de educación básica, tendrán cuatro días de asueto, del 28 de abril al 1 de mayo, gracias a la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Además, los estudiantes también tendrán la oportunidad de descansar por la celebración del aniversario de la Batalla de Puebla el 5 de mayo, lo que significa tres días de descanso consecutivos para ellos.

Calendario escolar 2022-2023. Foto: Especial.

El tercer puente del mes llegará el 15 de mayo, Día del Maestro, para los estudiantes del país. Serán tres días de descanso desde el sábado 13 de mayo hasta el lunes 15.

En mayo de 2023 habrá tres puentes para los estudiantes y uno para los trabajadores. Toma nota de las fechas:

1 de mayo, Día del Trabajo para todos

28 de abril al 1 de mayo para estudiantes de educación básica.

5 de mayo para estudiantes de educación básica.

13 al 15 de mayo para estudiantes por el Día del Maestro.

¿Qué pasa si tengo que trabajar en un día feriado?

En México, la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a disfrutar de sus días de descanso y que no están obligados a trabajar en días feriados oficiales. Si un trabajador decide trabajar en un día feriado, la ley establece que se le debe pagar un salario doble por el servicio prestado.

Es importante destacar que a partir de este año 2023, la reforma de Vacaciones Dignas otorga a los trabajadores el derecho a solicitar hasta 12 días de descanso desde su primer año laboral. Esto significa que aquellos trabajadores que deseen descansar durante los días festivos podrán hacerlo siempre y cuando hayan cumplido con el año solicitado.

Con información de Ana Paula Vázquez

