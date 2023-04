VIDEO | Indignación en Neza: denuncian a gerente de pizzería por azotar a repartidor contra la pared

En redes circula un video de la agresión de un presunto gerente de Domino’s Pizza en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, de acuerdo a la denuncia ciudadana compartida por la cuenta de Twitter @QuePocaMadre_Mx, relatan que los malos tratos eran constantes en esa sucursal ubicada Avenida Bordo de Xochiaca y Avenida Adolfo López Mateos.

En las imágenes se observa como uno de los presuntos repartidores porta un casco ya que posiblemente acudiría a entregar una pizza mientras el presunto gerente lo esta tomando del caso y lo azoto en reiteradas ocasiones contra la pared con ayuda de otro compañero.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

La persona comentó que su hermano es la persona agredida que parece en el video, y que en reiteradas ocasiones ha querido denunciar pero le faltan pruebas “como ven lo maltrataban al grado de que al día de hoy tiene que tomar terapias”, agregó que el video lo consiguió un compañero que también sufría esa clase de maltratos, precisaron que “actualmente se encuentran en proceso de levantar una denuncia por daños contra la marca Domino’s Pizza y la persona que está golpeando a mi hermano que es el gerente de la sucursal, su nombre es Job”.

Algunos aseguran que los empleados estaban jugando Foto: Twitter @QuePocaMadre_Mx

Además hicieron un llamado a las autoridades y a todos los que alguna vez han sufrido maltrato en sus empleos y que si alguien más trabajó o sabe de alguien que sufrió maltratos a causa de esta persona los contacten para detener esa clase de injusticias.

Algunos aseguran que es una campaña de desprestigio contra la marca o el empleado

Mientras algunos internautas condenaron la agresión otros señalan que es una campaña de desprestigio contra la marca o el empleado ya que los tres están jugando ya que se les ve con una sonrisa durante la grabación, en la publicación se leen comentarios como: “Yo veo que se está riendo, hasta le dije "perate jajaja", digo que están jugando”, “puras pen#$%, cómo si no se notará que están echando des$%&!”, “pero todos se están riendo”, “soy repartidor en Domino's pizza, y eso no es nada, entre nosotros nos llevamos más pesado, la diferencia es que nosotros no nos ganamos para evitar estos malos entendidos y posible mala imagen para la marca. Salu2 y a veces falta contexto para entender un poco!”.

SEGUIR LEYENDO:

Maras Salvatruchas en la CDMX y Chiapas, el preocupante efecto "cucaracha" que causó Nayib Bukele

"Se buscan modelos": con falsas ofertas de trabajo, hombre engancha a universitarias en CU para ganar dinero

Escándalo en Reino Unido: renuncia el vice primer ministro tras "acosar moralmente" a funcionarios

DME