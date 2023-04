Peligra siembra de maíz en el norte del Edomex

En la parte norte del Estado de México no ha llovido y, de no suceder este fin de semana, muchas familias campesinas de las 100 mil que se cuentan en la región de Atlacomulco, Temascalcingo, El Oro, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Morelos y Jiquipilco, pensarán en sembrar triticale (cereal), trigo, avena, cebada y maíz de forraje, pues de no poner en la tierra maíz para consumo humano habría riesgo de que no se dé una buena cosecha para el ciclo que ha comenzado.

Everardo Lovera Gómez, presidente de la Federación de Productores de Maíz del Estado de México, indicó que, si bien ha llovido en zonas urbanas de Toluca, Metepec, Tenango del Valle y Lerma, “el mero norte está completamente seco, estamos con la esperanza de que este fin de semana que viene el pronóstico se cumpla”.

Las tierras ya han sido labradas, es decir, están barbechadas y listas para ser sembradas, sólo les faltan las lluvias.

Aunque muchos labriegos de la zona norte han optado por sembrar en seco, es decir, ya pusieron el grano en la tierra y sólo están a la espera de las lluvias para que haya humedad, “tienen que ser lluvias suficientes, si no, no ayudará”.

En el Edomex se calcula que hay 320 mil familias dedicadas a la siembra de maíz, de éstas, 100 mil se ubican en la zona norte, región que comprende nueve municipios que, territorialmente equivalen a la superficie de Tlaxcala, luego le sigue la zona centro de la entidad mexiquense.

