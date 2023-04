Justicia para Morgan y Kira: por venganza, matan a dos perritas a machetazos en Temamatla, Edomex

Los casos de maltrato animal siguen aumentando y causando conmoción en redes sociales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), México ocupa el tercer lugar de crueldad animal en latinoamerica, lo cual deja en evidencia las conductas violentas que imperan en todo el territorio nacional. En este contexto, una organización, sin fines de lucro, denunció un acto atroz contra dos perritos ocurrido en el Estado de México, una de las entidades más violentas del país.

Según lo denunciado por la asociación Abat Asociación Para el Bienestar Animal, en Temamatla, Estado de México, dos perros fueron asesinados, brutalmente, a machetazos, esto mientras los dueños de las mascotas también fueron amenazados por los agresores, quienes fueron identificados como José V. Z y Agustín V. S.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Uno de los perritos murió de forma instantánea. Foto: Abat Asociación Para el Bienestar Animal

A través de sus redes sociales, la organización dio a conocer que los hechos ocurrieron la noche del sábado. De acuerdo a lo referido por la asociación animal, los agresores serían integrantes de una reconocida familia de la región, quienes también amenazaron de muerte a los dueños de los perritos cuando intentaron defender a sus mascotas del cruel ataque.

“El joven José V. Z y su padre, el Señor Agustín V. S., machetearon a 2 perros, matando a uno y dejando a otro agonizando con su columna partida a la mitad. Además, agredieron a los dueños de los animales amenazando con el mismo machete por tratar de defender a sus animales”, escribió la organización en una publicación donde se difundió el terrible caso.

La denuncia fue publicada en redes sociales. Foto: Abat Asociación Para el Bienestar Animal

En redes sociales, la asociación hizo un llamado a las autoridades para que el delito no quede impune y los responsables del cruel ataque reciban el castigo que se merecen. “Ya basta de la inhumanidad de las personas, ya basta que nosotras las personas nos sintamos con el derecho de matar o agredir a un animal solo por eso, por ser un simple animal que no sabe defenderse ni sabe hablar. No descansaremos hasta hacerles justicia”, añadió la organización en la publicación realizada el pasado sábado.

Por su parte, decenas de internautas se manifestaron en contra del maltrato animal, condenaron los hechos y exigieron a las autoridades que den con el paradero de los asesinos para que sean llevados ante la justicia y respondan por el crimen cometido en contra de los dos perritos. Cabe mencionar que, la organización reveló que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía del estado.

SIGUE LEYENDO

Decenas de gatitos hacinados y preparados para comer: catean casa del horror en Argentina y detienen a una mujer

VIDEO | Indignación en Jalisco: mujer abandona a sus dos perritos en la calle y conductores la enfrentan

VIDEO | Feroz ataque: se le hizo fácil molestar a un perro hasta que se le fue encima