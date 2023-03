Una cara distinta para gobernar: Gustavo de Hoyos Walther

Desde hace más de 20 años, Gustavo de Hoyos Walther ha trabajado en distintas causas de la sociedad civil. Desde temas de educación pública, lucha contra la corrupción y a favor del medio ambiente.

Debido a la movilización ciudadana, el empresario ha decidido buscar la candidatura ciudadana por la Presidencia de la República, ante la falta de cumplimiento de los políticos mexicanos a los ofrecimientos de cambiar las cosas y lograr un México mejor.

Comentó que, en los últimos tres años, empezó a trabajar muy cerca de la oposición para tratar de generar equilibrios democráticos, “es decir que todas las voces tuvieran un espacio”, por lo que constituyeron “Sí por México” y “Unid@s”, agrupaciones con las que organizaron las movilizaciones, en noviembre y febrero pasados, en defensa del INE y en protesta por la posición del gobierno federal para eliminar el sistema democrático.

En entrevista con Paulina Greenham, para la sección Perfiles en Heraldo Media Group, Gustavo de Hoyos afirmó que hay un hartazgo de los mexicanos, pues quieren ver caras distintas de las que gobiernan actualmente u ocupan puestos de poder y decisión.

“Porque hay un gran cansancio en la sociedad civil, de que, una y otra vez venga un político de un partido, de otro, nos prometan y no nos cumplan. Lo que yo he escuchado del norte, en el sur; yo soy norteño, pero he escuchado en las costas, en el Golfo de México, el Pacífico, el sureste, es que algo tiene que cambiar, y normalmente cuando ya nos han fallado una y otra vez, lo que se está exigiendo en las calles son caras distintas, no los mismos de siempre”, expuso.

De Hoyos asegura que hay gran cansancio de los mexicanos ante promesas de políticos que no se cumplen FOTO: El Heraldo Media Group

La intención de Gustavo de Hoyos, quien dijo ser una persona altamente optimista, es crear una candidatura que vaya de abajo hacia arriba, resaltando que México es un país que tiene todo para ser ganador, y en el que sus habitantes tengan las mismas oportunidades con las que cuentan quienes más tienen.

“Yo estoy convencido de que nuestro país tiene todo para ser un México ganador para todas y para todos; yo aspiro a hacer una propuesta que permita que quienes menos tienen, los menos preparados, a los que les ha ido muy mal en la vida desde el principio, tengan un piso de bienestar, pero que, al mismo tiempo, aquellas personas que se esfuerzan, que trabajan, que estudian, encuentren una condición de prosperidad”, detalló.

En torno a la educación, dijo que reforzará la escuela pública, pero planteó la posibilidad de que los mexicanos en general tengan la oportunidad de ir a una escuela privada apoyados por el gobierno para aumentar sus oportunidades de desarrollo.

“De lo que se trata es que un mexicano de pie, desde Chiapas hasta Baja California, tome su decisión y diga, quiero estar en la educación pública, como fue mi caso, adelante, y quiero una escuela privada y encuentre el apoyo por parte del gobierno; tenemos que igualar las oportunidades, y solamente de esa manera, va a haber posibilidades de los que están abajo, suban. No se trata de bajar a los de arriba, se trata de subir a los de abajo”, dijo.

De la misma forma, mencionó, la atención en materia de salud debe ponderarse y lograr que si en las instituciones de seguridad social no se cuenta con medicinas o espacios para operar, lo puedan hacer en un hospital privado para no esperar meses, y que tengan, de inmediato, la realización de una intervención quirúrgica.

El empresario bajacaliforniano remató diciendo que los gobiernos federales, incluido el actual, han hecho creer a los ciudadanos que no hay recursos económicos para cambiar la realidad del país, situación que es totalmente falsa porque, aseguró, sí hay dinero para destinar a las necesidades de todos los mexicanos y no para megaproyectos que de poco o nada servirán para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

“Y déjame decirlo categóricamente: Sí hay dinero, nos han hecho creer que no alcanza, que es una locura y nos tenemos que conformar con una mediocridad; yo lo que sostengo es que hay mucho dinero de los impuestos ¡Cantidad! ¿Qué es lo que pasa? Que no se está invirtiendo bien. No quiero aquí irme para otro lado, pero se gasta en proyectos que son a veces una moda de sexenio, trenes, aeropuertos, refinerías”, comentó.

De Hoyos Walther definió que lo que la gente requiere es mejor educación, salud, mejores oportunidades de empleo, buenas vías de comunicación y seguridad, que son los temas en que se concentrará en caso de obtener la candidatura, y en su caso, ganar la Presidencia de la República en 2024.

