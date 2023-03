Alerta en Iztapalapa: sujetos armados incendian una pipa de gas a plena luz del día

Este jueves se registró un hecho poco común en la alcaldía Iztapalapa, una pipa repartidora de gas se incendió a plena luz del día cuando se encontraba sobre la calle Gabriel Ramos Millán, en su cruce con Ricardo Flores Magón, en la colonia San Miguel Teotongo. De acuerdo con las primeras versiones, dos sujetos abrieron incendiado la pipa.

Fue así como la pipa estaba estacionada aún con 2 mil litros de combustible y los hombres armados amenazaron a los vecinos mientras estaban hurgando en la cabina para luego encender la camioneta. Al ver las llamas vecinos y policías utilizaron extinguidores y cubetas con agua para apagarla mientras llegaban los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos. Hasta el momento se desconoce si se trató de un asalto o de cobro de piso.

La pipa ardió en llamas esta mañana. | FOTO: Gerardo Galicia

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, tras el incendio se tomó la medida preventiva de evacuar a 20 personas de inmuebles cercanos. Fueron bomberos de la CDMX quienes se encargaron de sofocar las llamas, asimismo, la dependencia refirió que el tanque no presentó afectaciones, por lo que se determinó que no existe riesgo para la población y no se reportaron lesionados.

Los bomberos atendieron oportunamente la emergencia. | FOTO: Twitter @Bomberos_CDMX

Con información e imágenes de Gerardo Galicia

