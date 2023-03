Buscamos reconocer a Sonideros como patrimonio cultural de la CDMX: Claudia Sheinbaum

En conferencia de prensa, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, informó a los capitalinos que sólo la Jefatura de Gobierno, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, es la única instancia que puede emitir una declaratoria patrimonial a las sonideras y sonideros porque así está establecido en la Ley.

“Una declaratoria pasa por la ley, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, y solo la puede emitir la Jefatura de Gobierno; el objetivo es justamente hacer un plan de salvaguarde, no nada más es dar un diploma, es un plan que promueva y que genere muchas estrategias para que estas tradiciones perduren a lo largo del tiempo [...] No te puedes adelantar a algo que tú no puedes emitir, en un principio, y nosotros lo daremos a conocer en unos meses”, explicó la funcionaria.

La explicación la dio a conocer, ya que hace unos días, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, emitió una declaratoria para reconocer a los sonideros como “Patrimonio Cultural de la alcaldía Cuauhtémoc”, aunque de acuerdo con Curiel de Icaza, desde la administración local se ha trabajado en esto desde hace meses.

Gobierno de la CDMX trabaja por reconocer a los Sonideros

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que desde su llegada a la administración, las y los Sonideros se han acercado con ella, ya que por muchos años estos grupos siempre se vieron como algo menor y sufrieron de discriminación, aunque se trata de organizaciones importantes para la cultura popular.

“Realmente son grupos que tenían muchísimos años en la Ciudad y que es una expresión cultural popular que hay que reconocer como muchas otras expresiones culturales [...] La declaratoria no es una ocurrencia de la Jefa de Gobierno, sino que es una solicitud de las personas por el reconocimiento, nosotros en principio lo proponemos y hay un consejo que hace una revisión histórica y cultural; y que dice sí o no se debe reconocer”, explicó la titular del Ejecutivo local.

Asimismo, Curiel de Icaza indicó que sin bien se esta trabajando desde la Secretaría de Cultural para reconocer a los Sonideros como patrimonio cultural, la petición ya se encuentra también con el Consejo Consultivo Patrimonial.

“Aquí no solamente entran instancias de gobierno, entran académicos, pasan por un proceso de investigación, pasa por un proceso de trabajo con las comunidades, es tal cual un proceso [...] Lo importante es un programa de protección, no nada más es dar un diploma, es cómo vamos a hacer que esa tradición perdure; por eso es un tema que es proceso”.

