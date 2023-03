"No son ratas": AMLO afirma que Rocío Nahle y Octavio Romero combaten la corrupción en el sector energético

“No son ratas, no son corruptos”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al destacar el trabajo que realizan Rocío Nahle García, secretaria de Energía, y Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sobre ambos dijo que son funcionarios federales tiene convicciones, además de que son profesionales, trabajadores y honestos.

Acusó que antes en el sector energético imperaba una corrupción a la que calificó como tremenda y terrible. En la conferencia de prensa matutina, anunció que este jueves inicia una recorrido por las refinerías para supervisar la rehabilitación.

Tal es la confianza que tiene en ambos que se prepara para buenas noticias durante su visita en la refinería de Madero.

“Me acompaña Octavio y Rocío, son dos servidores públicos de primera, me ayudan mucho, con convicciones, profesionales, trabajadores y honestos, no son ratas, no son corruptos para decirlo más suave porque ya saben cómo estaba el sector energético, era una corrupción terrible, tremenda”, afirmó.

Los catalogó como responsables y confiables. FOTO: Presidencia.

No se tolera la corrupción

El presidente aseguró que su gobierno no tolera la corrupción en ninguna de las dependencia, por lo que se castiga a cualquier que cometa actos deshonestos en contra del pueblo de México.

Puso como ejemplo el proceso que se está siguiendo en contra de los involucrados en el caso de corrupción que hubo en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaría de la Función Pública se encargaron de hacer el seguimiento del caso.

Esto, comentó, permitió que se recuperaran 900 millones de pesos de las cuentas ligadas a la dependencia. Añadió que se han cumplido con ocho órdenes de aprehensión sobre este caso.

"Cero corrupción, sea quién sea", dijo.

Dijo que su administración no acepta estas prácticas, por lo que siempre habrá castigos. FOTO: Especial.

Sigue leyendo:

AMLO: la quiebra de bancos en EU no afectará a México, hubo utilidades récord para el sector

Daniel Robles, escritor con parálisis cerebral, va a La Mañanera y pide inclusión para las personas con discapacidad