Enrique Vargas: el sector empresarial es el motor de la economía del país

A partir del 2018, cuando inició la actual administración federal, se frenó el crecimiento económico del país, aseguró el diputado local, Enrique Vargas Del Villar, al hacer un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, para apoyar al sector privado, que es el motor de la economía.



Durante una reunión con integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Edomex (ASECEM), aseguró que son los empresarios quienes generan la riqueza y los empleos en este país, por ello, los gobiernos municipales, estatales y federales deben facilitar las nuevas inversiones.



“Desde aquí le quiero hacer un llamado, con mucho respeto, porque no es un tema político, al presidente de la república, al gobierno federal, que tenemos que creer más en los empresarios”.



“Le digo al presidente vayamos para adelante, tengamos un crecimiento como lo prometió del 3 o 4 por ciento anuales, que no hemos crecido desde el 2018, un solo punto; y la pandemia no es un pretexto”.

Créditos: Especial

EDOMEX, la entidad más importante del país

El legislador panista señaló que México es el único país en el mundo que está construyendo una refinería; y destacó la nueva inversión privada de la empresa Tesla, fabricante de automóviles eléctricos, en Nuevo León.



Vargas Del Villar señaló que el Estado de México, que es la entidad más importante del país, por lo que se debe preparar para los próximos 20 años, por el futuro de las próximas generaciones.



El también ex alcalde de Huixquilucan señaló que es necesario otorgar facilidades a los empresarios para concretar las nuevas inversiones en el Edomex y en todo el país.



“En México, la micros, pequeñas y medianas empresas son las que dan empleo; y si hay una nueva inversión, no se puede dejar esperando seis meses, para que pueda abrir. Lo que pasa en hacienda, tenemos que esperar seis meses para obtener una cita, eso no puede pasar más”.



Dijo que el Edomex debe convertirse en una entidad donde los jóvenes tengan un primer empleo bien remunerado de hasta 20 mil pesos, y no que se tengan que formar para recibir 3 mil pesos de un programa social; “por ello es necesario preparar a nuestros jóvenes, para que compitan con otros jóvenes del mundo que se están formando para ser gerentes de las grandes empresas”.

