Sujeto se masturba en transporte público de Veracruz y estudiante lo exhibe en redes: "No me vestí para provocar a nadie"

El transporte público es la forma más común en la que se mueven a diario miles de mexicanos en todos los estados, en él ocurren cientos de anécdotas, algunas de ellas desagradables, como ocurrió en Veracruz, cuando una estudiante de universidad vivió una desagradable experiencia cuando sufrió acoso sexual, pues un sujeto que iba en el mismo camión que ella se masturbó durante el trayecto.

Vane Hernández, como está identificada una usuaria de Facebook, compartió en la plataforma el video y la foto del hombre que desde que subió al transporte público le lanzó una mirada lasciva, la cual ella notó, por lo que se fue a la parte trasera del camión, pero eso no la salvó, ya que él la siguió.

En su publicación detalló que debido al calor usaba un short y una camisa normal, aclaró que no suele vestirse así para ir a la universidad, pero las altas temperaturas le resultan insoportables. “Yo no me vestí así para provocar a nadie”, explicó. Agregó que el sujeto no dejó de mirarla, y acto seguido, se masturbó.

El video también fue compartido por la joven estudiante, “Espero a esta persona le dé vergüenza y si tiene familia ojalá lo vean para que se den cuenta del asco de persona que es, viejo asqueroso y cínico, espero que esto se difunda y se les quede guardada su cara para que tengan cuidado, gracias a Dios no pasó a mayores”.

Tomó el camión de la ruta Bajadas Alcocer para ir a su universidad, esto en el Puerto de Veracruz, donde las temperaturas suelen ser elevadas. Allí vivió la terrible experiencia, que en sus palabras, es algo que a diario viven las mujeres todos los días cuando se dirigen a realizar sus actividades diarias.

DMGS

