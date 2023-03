Gina Diez: Es importante que las mujeres conozcan su poder

Gina Diez Barroso Azcárraga es empresaria, fundadora del proyecto global de educación continúa enfocado a mujeres, Dalia Empower, es la octava mujer más poderosa en los negocios de México de acuerdo con el ranking 2022 de la revista de negocios y finanzas Expansión. En entrevista con Adriana Delgado para El dedo en la llaga de El Heraldo Media Group, la empresaria habló sobre sus orígenes, su propósito en la vida y su lucha diaria para que la mujer reconozca y abrace su poder.

Desde muy pequeña la empresaria tuvo que experimentar situaciones de vida muy difíciles pero eso nunca la detuvo para poder salir adelante. Gina expresó que no hay que olvidar que no sólo somos seres humanos, sino que hay que ser más humanos ya que dijo estar convencida de que estamos aquí por una razón y lo único que sabemos es que nos vamos a ir un día así que tenemos que darnos cuenta qué hicimos y que no.

Gina Diez compartió que no es que no le gusta el empoderamiento, lo que no le gusta es que nadie nos ha quitado el poder.

Créditos: Especial

Construyendo un futuro poderoso

Gina Diez señaló que ella representa a las mujeres ante el G20 y expresó que la inequidad está en el mundo entero en diferentes niveles sin embargo considera que el principal problema de la inequidad es la educación y la cultura.

"Lo que hay que trabajar papás y mamás es en que le digas a tus hijos que son iguales en el sentido de logros y expectativas y que nadie les ha quitado ese poder a estas niñas, que se adueñan de él y que con este poder puede lograr lo que quieran en la vida", dijo.

Precisó que en Dalia Empower no se trata de que estén construyendo CEO´s o directores generales sino que están dándole a la mujer herramientas para que reconozcan su poder y decidan qué es lo que quieren ser en este mundo.

Yo creo que el poder es decir, soy quien quiera ser.

Por otra parte señaló que ella no entiende el feminicidio.

"Te lo juro que no. No acabo de entender qué pasa por la mente de un ser humano que quiera acabar con algo por simplemente por género", manifestó.

El campo de los negocios

La empresaria explicó que a las mujeres nos cuesta trabajo negociar a causa de la falta de habilidades blandas sin embargo subrayó que quien le puso el nombre de blandas estaba fuera de sus cabales porque no tienen nada de blandas estas habilidades.

Indicó que en Dalia Empower a estas habilidades se les da el nombre de habilidades de la vida porque son por ejemplo: el arte de negociar, cómo construir tu marca personal, cómo hablar en público, cómo trabajar con equipos intergeneracionales, cómo hacer equipos, cómo puedes tener éxito en momentos de crisis.

Si la mujer se convierte en una maestra en estas habilidades, negocía igual que ningún hombre, su emprendimiento lo va a hacer exitosísimo, va a poder trabajar en momentos de crisis.

Créditos: Especial

Su legado

Gina Diez es fundadora de Diarq, Dalia Empower y de la Universidad Centro, si bien cada uno de sus proyectos son diferentes su propósito principal es dejar un legado.

Mencionó que primero llegó Diarq que una empresa mexicana de construcción y diseño, dedicada a desarrollar proyectos inmobiliarios en México y Estados Unidos, después a sus 42 años decidió que era hora de dejar un legado en educación y así creó la Universidad Centro que actualmente cuenta con 3000 alumnos y 360 profesores de 26 nacionalidades y por último llegó Dalia Empower que nace a partir de su asombro por la inseguridad de las mujeres al negociar. Dalia Empower es otro proyecto educativo dirigido a mujeres pero no son cursos, son programas de transformación de la mente con la finalidad de que la mujer que salga sea completamente diferente a la mujer que en un principio entró.

Cabe mencionar que Gina Diez también es fundadora de la Fundación Diarq que lucha contra la violencia a la mujer, la Fundación Centro Pro Educación en donde se beca a mil alumnos al año en carreras y la Fundación Tatis donde se brinda una mejor vida para personas con discapacidad.

Claro que he sentido miedo y claro que he fallado. Mira, a mí me han preguntado muchas veces si yo he fracasado. Les digo, yo nunca he fracasado. He fallado miles de veces, pero ¿sabes por qué no he fracasado? Porque para mí el fracaso es decir ya no quiero seguir tratando.

Sin duda Gina Diez es un ejemplo de vida, por ello te invitamos a ver la entrevista completa.

