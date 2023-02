AMLO defiende los spots de su gobierno contra las drogas, pese a la molestia de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se va a reforzar la campaña gubernamental de combate al consumo de drogas entre los jóvenes. En la conferencia matutina, el jefe del ejecutivo federal dijo que la campaña se va a centrar principalmente en el consumo de fentanilo, por la peligroso de esa droga.

“Hoy en la mañana acordamos de que vamos a iniciar una campaña. Ya está echada andar, pero todavía no cómo se va a realizar, una campaña para inhibir el consumo de drogas, sobre todo de fentanilo, de los químicos porque eso es terrible, es muy grave, sobre todo en Estados Unidos, muy grave, (...) afortunadamente no es lo mismo en nuestro país, nosotros tenemos protección (de valores morales)”, explicó.

El jefe del ejecutivo federal dijo que la campaña se va a centrar principalmente en el consumo de fentanilo (Foto: Cuartoscuro)

López Obrador expuso que en Estados Unidos hubo quienes se ofendieron por los spots realizados en México contra el consumo de fentanilo, sin embargo omitió aclarar si se trataba del gobierno estadounidense o de organizaciones sociales de ese país.

Aclaró que, a pesar de lo fuerte de las imágenes, estas no se van a cambiar, ya que se requiere información en las familias. “Ahora que sacamos unos mensajes que hasta se ofendieron en Estados Unidos, que nos disculpen, pero nosotros no vamos a estar copiando eso, y no hay información suficiente", anotó.

"Hubo reclamo, pero no vamos a andar pidiendo permiso, porque incluso en las familias no se tiene toda la información y hay que garantizar el derecho a la información”, aseveró.

