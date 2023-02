"El Plan B" es in riesgo para las elecciones, podría haber menos casilla y personal capacitado

Mario Maldonado conversó con el consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Uuc-kib Espadas Ancona, acerca de la aprobación al llamado "Plan B" de la reforma electoral en el Senado de la República con el que se elimina la cláusula de vida eterna,

El doctor comentó, a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, que la modificación de las normas secundarias a la Ley Electoral, contemplan una larga serie de aspectos, no todos de la misma importancia. Desde la perspectiva del INE, indicó, los cambios más graves son los que tienen que ver con el adelgazamiento y debilitamiento de la estructura operativa del organismo, fundamentalmente a través de sus juntas distritales.

Explicó que a grosso modo, la preparación de los comicios a nivel de los distritos perdería aproximadamente mil 200 profesionales que actualmente realizan tareas a lo largo de seis años para que el día del sufragio éstas se realicen sus funciones con calidad, transparencia y seguridad.

Añadió que a nivel estructural representa el riesgo para poder instalar las más de 150 mil casillas que se instalan en cada periodo de elecciones, y en especial para tener la certeza de que los funcionarios de casilla designados para recibir el voto de la ciudadanía realmente se presenten el día de la jornada.

“El gran riesgo es la calidad de la elección, ya que es un aumento de riesgo, no estoy anunciando que la elección del 2024 será una elección caótica o que la gente no va a encontrar dónde votar”, dijo.

La cláusula de la vida eterna hace 15 años que no está en vigor en México.

Comentó también que el debilitamiento de la estructura podría significar que números muchísimo mayores de casillas no se instalaran, esto desde luego no alcanzaría la demanda y muchos no podrían depositar su voto.

Con respecto a la la cláusula de vida eterna, explicó que es una fórmula que existía antes de 2008 en la formación de coaliciones. Y dijo que se llama la cláusula de la vida eterna porque podría permitir que partidos que por sí solos no pudieran mantener su registro electoral lo obtuvieran a través de la votación de la coalición de partidos más grandes.

Por último dio su opinión acerca de lo que definió el tribunal electoral acerca de que el representante del INE debe ser una mujer.

“Yo por mucho preferiría que quien presidiera a partir del 4 de abril el Instituto Nacional Electoral sea la mejor persona posible, yo no sé hoy si la mejor persona posible para eso sea una mujer”, concluyó.

