Ernestina Godoy inaugura el Centro de Justicia para las Mujeres en la alcaldía Magdalena Contreras

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), sede Magdalena Contreras, que es el cuarto de su tipo en la capital del país y que cuenta con recursos federales, otorgados a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Durante la apertura del reciento, la fiscal general aseguró que es innegable el impacto que tienen los centros para lograr el acceso a la justicia, pues dijo que este espacio no sólo es para la demarcación, sino para toda la ciudad, cuyas habitantes se beneficiarán de los servicios que ofrece.

La funcionaria relató que en estos espacios se han atendido a han atendido a 14 mil 500 mujeres Foto: Especial

Señaló que estos centros ayudarán a que no haya impunidad

Por lo que su instalación en Magdalena Contreras ayudará a que no haya impunidad, que exista cero tolerancia, con una metodología que forma parte de un modelo de atención con el que se abren las puertas de la justicia para las mujeres. Mencionó que desde la apertura del primer módulo, en marzo de 2019 y hasta el 31 de enero de 2023, han atendido a 14 mil 500 mujeres mediante estos espacios, se proporcionaron más de 111 mil servicios y se iniciaron tres mil 456 carpetas de investigación.

Los centros que se localizan en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Azcapotzalco, brindan atención las 24 horas, los 365 días del año, con un cuerpo de personal especializado en atender delitos de violencia de género.

Adelantó que seguirán trabajando para lograr la apertura de 12 Centros de Justicia para las Mujeres Foto: Especial

“No queremos tener miedo en las calles y deseamos estar tranquilas, porque nos lo merecemos, así es que vamos a seguir trabajando para lograr la apertura de 12 Centros de Justicia para las Mujeres más y así cubrir toda la ciudad; tenemos toda una red que estamos trabajando y pensando para que no haya más violencia, para que no haya ni una agresión más, y si la hay no va a quedar impune,” sentenció.

