SEP: se acerca el último puente de febrero, ¿es descanso obligatorio?

El siguiente puente para los alumnos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) será el próximo viernes 24 de febrero, cuando se suspenden actividades debido a la descarga administrativa, así lo marca el calendario oficial de la SEP correspondiente al ciclo escolar 2022-2023 que inició en agosto y terminará en julio del siguiente año; los estudiantes retomarán labores académicas de manera normal el lunes 27 de febrero.

El próximo viernes 24 de febrero, Día de la Bandera, destaca por no ser un día de asueto oficial, sin embargo, este año coincide con otra disposición que sí lo hará de descanso, por lo que de nueva cuenta los alumnos de primaria y secundaria no tendrán clases ese día debido al Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio, así como descarga administrativa.

Debido al Consejo Técnico no habrá clases. Foto:Cuartoscuro

¿Es oficial el puente de febrero?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo el 24 de febrero Día de la Bandera no es un feriado oficial, por lo que no habrá suspensión de clases en escuelas que no son adscritas a la SEP y tampoco de actividades laborales. Serán únicamente dos estados del país los que gocen de un mega puente de 4 días en febrero, se trata de Yucatán y Campeche donde se suspenderán las clases de debido a un carnaval.

Las clases se suspenderán lunes y martes 20 y 21 de febrero en ambos estados "por tradición" de modo que alumnos de preescolar, primaria, secundaria y nivel preparatoria tendrán un megapuente que inicia el sábado 18 y regresan a clases el miércoles 22 de este mes. Hay que destacar que en esos estados tampoco habrá clases el viernes 24 pues la descarga administrativa aplica para todas las escuelas de la SEP del país.

Días festivos oficiales del 2023. Foto: SEP

¿Cuáles son los periodos de vacaciones del ciclo 2022-2023?

El ciclo escolar 2022-2023 tendrá tres periodos de vacaciones y estarán compuestos por 10 días hábiles para las vacaciones de invierno, Semana Santa y fin de cursos.

Vacaciones de invierno se realizarán del 19 al 30 de diciembre.

Semana Santa contará con 10 días de vacaciones que comprenderán del 3 al 14 de abril.

Vacaciones de verano a partir del 31 de julio del 2023.

De este modo el presente ciclo escolar de la SEP, será más largo de lo habitual, pues iniciará con un periodo de valoración diagnóstica. Posteriormente y hasta la primera evaluación del ciclo escolar 2022-2023, se realizará un periodo extraordinario de recuperación, con objeto de abatir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje correspondiente al grado anterior.

El Día de la Bandera no es feriado oficial. Foto: Cuartoscuro

Días de descanso oficial en 2023

De acuerdo con la legislación laboral mexicana, en la Ley Federal del Trabajo se contemplan siete días de descanso oficial cada año, y este 2023 no será la excepción. A continuación los enlistamos todos:

Domingo 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 6 de febrero: Aniversario de la Constitución

Lunes 20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo

Sábado 16 de septiembre: Aniversario de la Independencia de México

Lunes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana

Lunes 25 de diciembre: Navidad

