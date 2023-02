¿Los sentiste? Reportan 4 microsismos en CDMX: el epicentro fue en Iztacalco

Este martes se registraron cuatro microsismos en la alcaldía Iztacalco, en Ciudad de México. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional los movimientos telúricos tuvieron lugar entre las 16:44 y las 16: 58 de esta tarde, pero debido a su baja intensidad no fue necesario activar las alertas sísmicas; igualmente, los temblores no fueron perceptibles para los capitalinos, solo unos cuantos usuarios de redes sociales comentaron que sintieron una especie de mareo. Hasta ahora, las autoridades no reportan heridos o daños materiales por los pequeños sismos que ocurrieron este 21 de febrero.

El primer sismo ocurrió a las 16:44. Foto: captura de pantalla.

A través de su cuenta de Twitter, el Servicio Sismológico Nacional explicó la intensidad y los horarios en los cuales ocurrieron los movimientos telúricos. De acuerdo con la dependencia, el primer sismo ocurrió a las 16:44 horas, tuvo una intensidad de 2.1 y se ubicó 1 kilómetro al noreste de Iztacalco. Posteriormente, en la misma ubicación, ocurrió otro temblor, a las 16:48 horas, con magnitud de 1.9.

El segundo sismo ocurrió a solo cuatro minutos de diferencia. Foto: captura de pantalla.

El tercer sismo ocurrió a las 16:52 horas en la misma alcaldía de la Ciudad de México y tuvo una magnitud de 1.2. Finalmente, el cuarto temblor se registró a las 16:58 y tuvo una magnitud de 1.9. De acuerdo con el servicio de alertas Sky Alert, los movimientos telúricos tuvieron su epicentro al sur del Palacio de los Deportes, ubicado en Río de la Piedad esquina con Eje 2 Sur en la colonia Jardín Balbuena.

El tercer temblor tuvo una magnitud de 1.9. Foto: captura de pantalla.

Algunos internautas aseguran que experimentaron una especie de mareo al momento de los sismos. No obstante, otros usuarios de internet comentaron que no percibieron ninguno de los microsismos que se registraron en la alcaldía Iztacalco. Hasta ahora, las autoridades de la alcaldía no han emitido comunicados sobre los hechos, pero de forma preliminar no se reportan daños ni personas lesionadas, ya que la intensidad de los temblores fue “muy” baja.

Ninguno de los movimientos activó las alertas. Foto: captura de pantalla.

¿Por qué tiembla en Ciudad de México?

Según información de Sky Alert los sismos en la Ciudad de México generalmente ocurren por tres principales razones: fallas geológicas, la tensión que hay en la superficie y la sobreexplotación de los mantos acuíferos en zonas como Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Protección Civil de la capital también ha explicado que la República Mexicana se caracteriza por su gran actividad sísmica y volcánica. Esto debido a que el país está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registran gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. Según la dependencia, México se ubica en la Placa Norteamericana, limitado con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.

