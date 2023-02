El IMSS crea su primer comité para evaluar las cirugías con perspectiva en las creencias religiosas de los pacientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI creó el primer comité para evaluar el manejo quirúrgico de pacientes con creencias religiosas que condicionan procedimientos médicos, como la transfusión sanguínea operatoria.

El doctor Rafael Medrano Guzmán, director del Hospital de Oncología, informó que a partir de este comité se logró operar a la primera paciente con creencia religiosa por cirugía de mínima invasión asistida con la plataforma Da Vinci, a la señora María de 65 años de edad quien fue intervenida para extirpar un tumor de páncreas el pasado 19 de diciembre de 2022 y sólo tuvo una hemorragia de 100 mililitros. Actualmente ha mejorado su salud y se encuentra en seguimiento médico.

Señaló que a partir de este caso médico se generó el comité para pacientes con creencias religiosas que no permiten las hemotransfusiones y a través de un cuerpo colegiado se brinda una asesoría para un evento quirúrgico complejo, como el retiro de un tumor de páncreas, de estroma gastrointestinal, entre otros.

Medrano Guzmán indicó que ante cirugías complejas de alto impacto que se tienen en la UMAE y con un grupo que tiene mucha experiencia, a través del comité estructurado se puede evaluar desde las distintas áreas, como quimioterapia, radioterapia, cirugía, trabajo social, entre otros, y dar una respuesta colegiada a fin de otorgar una resolución de tratamiento a un paciente de estas características.

“Este comité es un cuerpo colegiado que no solamente brinda la posibilidad de generar la mejor atención de un paciente, sino que da seguridad para ambas partes, porque como cuerpo colegiado se ven distintas áreas de oportunidad, se ven distintas áreas de expertis y se ve la mejor opción que pueda tener, pero sobre todo que podemos comunicarnos con el paciente de todas las áreas y explicar prolongadizadamente cuando son riesgos y beneficios”, agregó.

El director del Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI explicó que no todas las cirugías podrían ser posibles porque cuando hay un déficit importante de sangre, por ejemplo, o de algunas sustancias que permitan en algún momento alterar la parte de coagulación o bien de producción de sangre, pudieran no ser compensadas aún con la máxima tecnología.

Sin embargo, comentó, el comité permite seleccionar con mucha precisión la posibilidad de qué pacientes puedan tener este máximo beneficio y que combinado con la expertis puedan llevar a cabo esto. El caso de la señora María tiene una implicación muy particular. Es la primera paciente que tiene la oportunidad, bajo esta tecnología de cirugía robótica, de operarse sin que se haya considerado la necesidad de hemotratasfundir.

Subrayó que la cirugía robótica asistida por la plataforma Da Vinci permite una mejor disección de los elementos que se van a tratar al identificar mejor las estructuras vasculares, se tiene menor posibilidad de hemorragia y, por lo tanto, apoyar a pacientes seleccionados con creencias religiosas que no permitan la hemotransfusión e incluso cirugías complejas, brindarles el acompañamiento y tratamiento en respeto a su integridad de creencia.

“La cirugía robótica no es la solución final, es parte de un armamento que tiene este hospital para incrementar esta eficacia-efectividad que tenemos ya en los procesos ampliamente conocidos y que hemos trabajado aquí por más de 30 años de muchos de nosotros, desde lo que es la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica y ahora con lo que es la cirugía robótica como incrementaremos nosotros está productividad y este acceso a muchas circunstancias de índole social, técnico y patológico”, dijo.

El doctor Rafael Medrano Guzmán externó que esta tecnología no solamente es para cáncer, también es para enfermedades y patologías benignas de diversas circunstancias. De tal forma que si bien el Hospital de Oncología es el primero en contar con esta tecnología y en crear este comité para el manejo quirúrgico de pacientes con creencias religiosas, se buscará compartir y replicar con otros hospitales del IMSS este tipo de experiencia.

“Queremos nosotros, con esta participación que tenemos en el hospital de trabajar como equipo, como familia, poder generar este comité cada vez más amplio para todas las áreas de expertis, es decir, cabeza y cuello, mama, gineco, urología. Pero que no solamente se quede en este hospital, sino que sea un modelo que pueda seguir para otros hospitales y que no solamente para enfermedades oncológicas”, refirió.

Por su parte, la señora María, quien forma parte del grupo religioso Testigos de Jehová, agradeció la atención recibida por personal Médico y de Enfermería del Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI del IMSS, por ser incluyente en todos los sentidos, respetar su decisión de que no se hiciera una transfusión sanguínea y brindarle una nueva oportunidad de vivir.

Comentó que estaba preocupada porque tenía sólo 5 por ciento de que su operación fuera exitosa sin recibir una transfusión sanguínea; sin embargo, gracias a la capacidad y esfuerzo del doctor Rafael Medrano y del cuerpo colegiado, se abrió una oportunidad para que las personas con ideologías religiosas puedan ser tratadas de manera eficaz y con respeto a sus creencias.

“Mi nombre es María y estoy agradecida con el IMSS que gracias a él me respetaron mi decisión de no ponerme sangre y me salvaron la vida y estoy aquí”, expresó.

