Aplazan por cuarta vez la audiencia de Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados

Por cuarta ocasión el juez Gerardo Alarcón aceptó diferir la audiencia intermedia por el caso Agronitrogenados. La defensa de Emilio Lozoya solicitó el emplazamiento de la audiencia que tendrá lugar el próximo 27 de abril, con el objetivo de tener un acuerdo reparatorio.

Miguel Ontiveros, el abogado del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, llegó a temprana hora a las salas de juicios en el Reclusorio Norte para fijar su postura respecto a la audiencia que se llevará a cabo el día de hoy en el caso Agronitrogenados.

La defensa de Lozoya busca fijar fecha y hora para la firma del acuerdo repertorio en los términos que señalen las instituciones del estado, el abogado de Lozoya, mencionó que su cliente “tiene plena disposición para garantizar 100 por ciento la reparación del daño”.

Buscan dar más de 10 mdd

Respecto al pago ya está estipulado en la carpeta de investigación y supera los más de 10 millones de dólares, sólo se espera que el juez autorice y se busque un mecanismo alternativo de solución de controversia para el pago donde señala que ya tienes los recursos y propiedades que quedarán como pago.

Respecto al caso Odebrecht, Miguel Ontiveros adelantó que también quiere aprovechar el criterio de oportunidad para llegar a un acuerdo reparatorio. Previo a ingresar a la sala de audiencias, el jurista fue consultado e indicó que la próxima semana se reactivará la comparecencia en el caso de Odebrecht.

Lozoya manda mensaje a AMLO y la población

Al salir del Reclusorio Norte, Miguel Ontiveros dio a conocer reflexiones que hizo Emilio Lozoya dirigidas tanto a la opinión pública así como al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que su cliente renunció a su juicio de extradición en España confiando plenamente en el mandatario federal y en la Fiscalía General de la República (FGR).

Recordó que solictó un criterio de oportunidad para el acuerdo reparatorio para resolver ambos casos, "en ese ámbito denunció a una serie de autoridades del sexenio anterior encabezado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto", indicó el abogado.

Aseguró que a pesar de la privación de la libertad que "ilegitimamente" sucedió por el caso de Agronitrogenados "y como va a suceder en el caso de Odebrecht, (Lozoya) ha seguido colaborando y confiando en las instituciones del Estado", señaló. Y afirmó que Emilio Lozoya no comprende la razón por la cual a pesar de tener la calidad de testigo colaborador, se le ingresa a prisión, "se le reprime mientras que a las personas que han sido denunciadas se encuentran en libertad".

AMLO sobre el caso del acuerdo reparatorio

A principios de año, López Obrador informó que había una opción para que Emilio Lozoya pudiera llevar a cabo en libertad su proceso penal que enfrenta por corrupción en el caso de Agronitrogenados, el cual adquirió a sobreprecio y en condiciones desfavorables.

Señaló que tanto para el caso de Agronitrogenados como todos los procesos sobre corrupción, ha solicitado a la Fiscalía General de la República y a los jueces que den prioridad para la reparación del daño en los temas de desvíos de recursos.

Al conocer el trascendido que la defensa de Emilio Lozoya ofrecía 3.4 millones de dólares como reparación del daño, AMLO afirmó que es muy poco dinero, aunque dijo, que no se puede calcular el monto total que hubo en la compra. “3.4 millones de dólares, ah no, es muy poquito, eso lo ve el Ministerio Público y Pemex, pero no es esa cantidad, no se puede asegurar de cuánto fue el daño, pero si hay peritajes y auditorías".

