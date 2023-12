VIDEO: mujer agradece a AMLO por su vuelo a Tulum de 400 pesos y se vuelve viral

La aerolínea ahora bajo mando militar "Mexicana" inició operaciones este martes 26 de diciembre con un vuelo de Ciudad de México al turístico destino de Tulum, en el caribe mexicano, en lo que supone un nuevo impulso a la militarización no sólo del sector de la aviación sino de diversas actividades del país.

La nueva apuesta comercial del Ejército cubrirá con boletos baratos 14 rutas a las que se sumarán posteriormente otros cuatro destinos, entre ellos varios enclaves turísticos del Pacífico, de la península de Baja California y de la de Yucatán, en el sureste del país.

La reactivación de Mexicana de Aviación —una aerolínea que hizo su primer vuelo en 1921, fue privatizada en 1990 y quebró en 2010— fue celebrada con bombos y platillos por el presidente Andrés Manuel López Obrador que transmitió en vivo el despegue del primer avión durante su conferencia de prensa matutina.

“Necesitamos que una institución fuerte del Estado mexicano sea la encargada de manejar todas estas nuevas obras públicas que se están haciendo”, afirmó López Obrador en referencia a las Fuerzas Armadas.

La aerolínea será gestionada por una empresa militar que también administra aeropuertos, trenes –entre ellos el turístico y polémico Tren Maya—, construye hoteles y que, según el presidente, pretende encargarse también del desarrollo cultural y turístico de México.

Uno de los testimonios que más llamaron la atención fue el que difundió la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama a través de redes sociales, donde se observa la historia de una mujer llamada Celia Espinosa Cedillo, quien obtuvo un boleto del AIFA a Tulum por 400 pesos.

La mujer de aproximadamente 56 años celebró que el presidente recuperara la aerolínea y que siga apoyando a las poblaciones más vulnerables. Aseguró que estaba dispuesta a pagar hasta 5 mil pesos para viajar hacia Cancún, donde se reunirá con sus hijos para las fiestas de Año Nuevo.

"A mi no me ha ayudado mucho pero a mucha gente que conozco sí, con que le haya quitado las pensiones a los expresidentes ya me doy por bien servida", declaró Celia