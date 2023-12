Incendio hoy en Paseo de la Reforma: reportan que el humo cubre varias colonias | VIDEO

La tarde de este miércoles 20 de diciembre se ha reportado un incendio en el edificio que era del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX). Hasta el momento, sevicios de emergencia ya están en el lugar de los hechos para atender la situación mientras que los primeros reportes han arrojado que el incidente pudo haberse ocasionado por una fogata en el décimo piso del inmueble.

Cabe señalar que a través de plataformas digitales como X, distintos usuarios han reportado que el humo del siniestro está cubriendo gran parte de Paseo de la Reforma así como varias colonias aledañas de la zona. Por lo que las autoridades han pedido a la población que tome sus precauciones.

En su cuenta oficial de X, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, informó que por ahora los servicios de emergencia correspondientes ya se encuentran en el lugar de los hechos para atender el incendio.

A través de distintas plataformas como X, varias personas han subido imágenes y videos de las grandes columnas de humo que el incendio en el edificio del de la alcaldía Cuauhtémoc ha ocasionado. En algunas grabaciones, es posible observar cómo regiones cercanas al monumento a la Revolución se encuentran teñidas de gris.

Es importante señalar que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX ha emitido una alerta de prevención vial debido al incendio registrado esta tarde. En un breve comunicado, explicó que hasta las 16:00 horas del día, los servicios de emergencia siguen trabajando en la zona.

Las labores para controlar el siniestro se están realizando en la lateral de avenida Paseo de la Reforma al Poniente pasando Eje 1 Poniente. En este sentido, lo más recomendable para los automovilistas que estén en la región es utilizar los carriles centrales de la vialidad.

Luego de que la tarde de este miércoles se reportó un incendio en un edificio de Paseo de la Reforma, el ISSSTE comunicó que el inmueble ya no le pertenece desde el año 2020. Sin embargo, en su cuenta oficial de X, explicó que el siniestro ya se está atendiendo y deseó que no haya personas afectadas por el hecho.

"El incendio registrado en el edificio de Paseo de la Reforma No. 20, col. Juárez, no pertenece al #Issste desde 2020. El siniestro ya se atiende por los cuerpos de emergencia correspondientes. Esperamos que no haya ninguna persona afectada", comunicó el Instituto.