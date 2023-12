Congreso de Edomex aprueba Paquete Fiscal 2024 ¿Qué ajustes financieros se hicieron?

El Estado de México ya tiene Paquete Fiscal 2024 con un monto cercano a 378 mil millones de pesos. Cifra que propuso la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez y que se mantuvo pese a reorientarse recursos y hacer ajustes en impuestos ecológicos e infracciones viales, al eliminarse algunos subsidios como al reemplacamiento.

En la última sesión del quinto período ordinario de sesiones de la 61 Legislatura, avaló por unanimidad de votos la Ley de Ingresos del Estado de México, la Ley de Ingresos de los Municipios, la Ley de Egresos, y reformas al Código Financiero.

En redes sociales, la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez y el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, se congratularon con el aval del Paquete Fiscal 2024.

Gómez Álvarez enfatizó que el diálogo con las distintas fuerzas políticas es esencial en su gobierno, para el bienestar y mejora de condiciones de los mexiquenses, por lo que refrendó que seguirán trabajando.

En tanto, Duarte Olivares apuntó que con el proyecto se garantizará las finanzas estatales y demuestra el diálogo y trabajo político.

Propuesta original

En entrevista por separado los distintos coordinadores parlamentarios destacaron los consensos alcanzados con la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, para lograr hacer ajustes a la propuesta original, y que implicó reuniones internas y en comisiones entre el jueves y domingo.

Afirmaron que hubo fortalecimiento a todos los rubros desde el tema de seguridad, educativo, salud, desarrollo social e infraestructura, así como a los distintos organismos autónomos, que será en beneficio de los casi 18 millones de mexiquenses.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Elías Rescala Jiménez, resaltó que todos los ajustes que llevaron a cabo tuvieron la finalidad de que quedará intacto el monto de 377 mil 935 mil 043 mil 833 pesos de presupuesto y el monto de ingresos.

Admitió que para que eso pasara ante la reducción a multas, derechos de control vehicular y ajustes en tres impuestos ambientales y la eliminación al de pétreos, se quitaron algunos subsidios y se homologaron otros impuestos.

“Se homologaron algunos otros tipos de impuestos, se quitaron algunos subsidios que ya estaremos mencionando, me parece que está parejo, digamos no afecta a un sector directamente eso procuramos que no sea a un sector el que lleva toda la carga de incremento, que sea parejero y transversal”, expresó.

Recursos para educación

El diputado resaltó que las instituciones y organismos salen fortalecidos con un pequeño incremento a sus recursos y hacer frente a sus necesidades, como fue el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) que tendrá 150 millones de pesos más.

“Nosotros hicimos los ajustes necesarios para que el gobierno tuviera todas las herramientas y darle todo el respaldo al gobierno para satisfacer todas las necesidades de mexiquenses, que sea un presupuesto, sólido, responsable y respalda a la instituciones”, indicó.

El vicepresidente de la Jucopo, Enrique Vargas del Villar, retomó que se quitó el subsidio al reemplacamiento y en lugar de 500 subirá a 900. Además recordó que se eliminó el impuesto ambiental pétreo y continuaron otros tres, además la homologación con la federación.

Indicó que el registro de predios que tienen ya sentencia y que no han sido inscritos, ayudará mucho.

