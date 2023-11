Jesús Baltazar "N" fue detenido el pasado 3 de noviembre por ser el presunto responsable del feminicidio de Leslie Alejandra Cortez, joven de 21 años de edad embarazada. Aunque el crimen ocurrió en mayo pasado, la captura de quien fuera su pareja y su asesino sucedió a principios de noviembre, e incluso las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 1 millón de pesos por información que llevara a su detención.

Los hechos ocurrieron en el ejido Santa Adelaida, en Matamoros, Tamaulipas. Leslie Alejandra, una estudiante de enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, desapareció el 10 de mayo después de dirigirse a la casa de Jesús "N" con un propósito claro: pedirle dinero que le habría prestado para hacer frente a los gastos relacionados con su embarazo.

Leslie se encontraba embarazada al momento de ser asesinada. Foto: Especial

Cómplice de feminicidio permanece prófugo

La madre de Leslie estaba al tanto de la intención de su hija de pedirle dinero al sujeto, pero su preocupación aumentó cuando ella no regresó y no contestó a sus llamadas. Inmediatamente, la madre denunció la desaparición a las autoridades. No obstante, el cuerpo de la joven fue encontrado días después, el 19 de mayo, en el ejido Santa Adelaida. Según los informes, su feminicida intentó enterrar el cuerpo en la zona junto a un cómplice.

La detención de Jesús Baltazar permitió a las autoridades acceder a videos en los que aparece el detenido junto a otro individuo, identificado como Rodolfo Pérez Villanueva, en el lugar donde se encontró el cuerpo de la joven de 21 años. A pesar de la detención de Jesús Baltazar, el otro sujeto sigue prófugo.

Leslie fue asesinada por pedir dinero para solventar gastos

El día de la desaparición sus familiares localizaron a Jesús Baltazar quien presentaba rasguños en el rostro y brazo, pero dijo que fue debido a una riña en una comida en un lugar de comida rápida. Fue detenido; sin embargo, casi de inmediato fue liberado. Tras su liberación, la Fiscalía Especializada en los Delitos de Desaparición Forzada encontró los videos en los que Jesús aparece junto a Pérez Villanueva en el lugar donde fue hallada Leslie. Ambos sujetos son identificados por la familia como los principales sospechosos del feminicidio, y Jesús fue finalmente detenido el pasado viernes.