La tarde de este viernes 24 de noviembre el Servicio Sismológico Nacional informó sobre un sismo de 5.0 grados con ubicación a 347 kilómetros al sur de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur. Hasta el momento no se tienen reportes de afectaciones en la zona.

A través de su cuenta oficial de X, antes conocido como Twitter, la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que se mantiene una comunicación estrecha las unidades estatales y municipales, para realizar acciones de evaluación preliminar en el punto del movimiento.

Por fortuna, no se tienen informes sobre inmuebles afectados o personas heridas por tal magnitud. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre el fenómeno registrado al norte de México y uno de los principales destinos turísticos en todo el mundo.

No se activa alerta sísmica

Autoridades mexicanas recalcaron que, pese al grado del movimiento telúrico, no se ameritaron la activación de alarmas sísmicas en la Ciudad de México, sin embargo, usuarios de redes sociales no desperdiciaron el momento para señalar que sí lo sintieron, pero no pasó a mayores.

En el sitio del SSN se ha señalado que en las últimas 72 horas, se han registrado un total de 127 sismos, colocando al de este viernes, en Cabo San Lucas como el de mayor intensidad, y el más bajo de 2.8, con epicentro a 33 kilómetros al sur de Atoyac de Álvarez, en Guerrero.

Qué hacer durante el alertamiento sísmico

Al sonar la alerta sísmica, mantén la calma y si te encuentras en pisos bajos y te es posible, evacúa el inmueble y sigue las rutas de evacuación previamente establecidas.

En caso de encontrarte en un piso alto y no tienes tiempo de salir, colócate en la zona de menor riesgo previamente establecida.

Implementa tu Plan Familiar o sigue los protocolos de tu Programa Interno de Protección Civil y acata las indicaciones de los brigadistas