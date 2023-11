Metro CDMX: reportan marcha lenta por lluvia en estas líneas

El Servicio de Transporte Colectivo (STC), Metro, anunció -en sus redes sociales- que nueve de sus líneas presentan afectaciones y los trenes avanzan con marcha lenta, derivado de las lluvias que se han registrado desde la madrugada de este miércoles 22 de noviembre.

"Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en L2, L3, L4, L5, L7, L8, L9, LA, y LB. Toma previsiones", se lee en un tweet publicado por la cuenta oficial del Metro en X -antes Twitter-. Internautas comentaron que en algunas estaciones ya se registran aglomeraciones de usuarios.

Hay avance lento por lluvias. Foto: captura de pantalla.

¿Qué líneas presentan avance lento?

Hasta las 6:30, el Metro informó cuáles son las líneas que tienen mayor tiempo de espera entre trenes, esto con el objetivo de que los pasajeros planeen su viaje y salgan con tiempo de anticipación, para evitar aglomeraciones.

Línea 1: 5 minutos de espera con afluencia moderada.

Línea 2: 5 minutos de espera con afluencia moderada.

Línea 3: 6 minutos de espera con afluencia alta.

Línea 4: 6 minutos de espera con afluencia moderada.

Línea 5: 5 minutos de espera con afluencia moderada.

Línea 6: 5 minutos de espera con afluencia moderada.

Línea 7: 6 minutos de espera con afluencia moderada.

Línea 8: 5 minutos de espera con afluencia alta.

Línea 9: 6 minutos de espera con afluencia alta.

Línea A: 7 minutos de espera con afluencia alta.

Línea B: 7 minutos de espera con afluencia alta.

Línea 12: 4 minutos de espera con afluencia baja.

Los tiempos de espera llegan hasta los 7 minutos. Foto: captura de pantalla.

Internautas reportan avance lento en los trenes

Por su parte, algunos usuarios del Metro reportaron -en redes sociales- los retrasos que presentan las 12 líneas del STC. "No está lloviendo tan fuerte como para que hagan base los trenes de 15 minutos en casa estación"; "Ya llevamos como 10 minutos en ciudad azteca y no sale ningún tren hay dos para salir y no salen"; "Todos los días y todo el día la marcha de los trenes es lenta", fueron algunos de los comentarios que hicieron los pasajeros.

Aunado al Metro, el servicio del Metrobús no reportó cambios en su circulación en ninguna de sus ocho rutas, sin embargo, estuvo atendiendo quejas y reportes de los usuarios para canalizarlas al área correspondiente.