"Hay acuerdos reparatorios inéditos en la historia de la procuración de justicia": Ernestina Godoy sobre caso de Línea 12

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, afirmó que en el caso de la Línea 12 se ha procurado dar atención integral a las víctimas; sin embargo, aseguró que en la Ciudad de México el concepto de justicia solo se percibe si hay alguien en la cárcel.

“Dicen, no ha habido justicia, no hay nadie en la cárcel, bueno, hay acuerdos reparatorios inéditos en la historia de la procuración de justicia, cuentan con todos los lineamientos internacionales sobre qué significa la reparación del daño, es una reparación integral del daño, no es solo un tema de toma este cheque y ya; además, hay 10 personas imputadas, en proceso en un tribunal”, afirmó.

En su entrevista en el Congreso como parte de su búsqueda por la ratificación, la funcionaria mencionó que en el pensar colectivo se obtiene verdadera justicia cuando hay detenidos; sin embargo, admitió que hay otras formas de notar el avance en un proceso y en la eficacia de la institución, ya que se tienen procedimientos de reparación del daño.

“Para mucha gente no estamos dando justicia si no tenemos a alguien detenido durante todo el proceso, vinculado y en la cárcel, entonces tenemos que seguir trabajando (…) No nos interesa que todo el mundo esté en la cárcel, pero sí los generadores de violencia, principalmente los que atentan contra la mujer”, dijo.

Destaca avances y logros al frente dela FGJCDMX

A la par, afirmó que se ha trabajado en una estrategia contra el despojo, la cual ha permitido asegurar, 39 mil 819 inmuebles y cuatro mil 773 inmuebles, así como devolver 18 ml que habían sido tomados por el crimen organizado.

“Es un fenómeno criminal que inicialmente se pensaba que solo se encontraba en el centro de la Ciudad de México, con grupos operandi de grupos armados que despojan a los habitantes o que buscan edificios abandonados o de adultos mayores”, mencionó.

Lo relevante, dijo, es que es un delito complejo, ya que cuesta trabajo judicializar y las penas no son muy graves, aunado a que hay fraudes procesales donde se involucran notarios, registros públicos, jueces, entre otros.

“Deshacer esa maraña es realmente muy complicado, tenemos que ayudar a la gente para que anule documentos notariales, documentos públicos o nos traen papeles de otros estados”, comentó.

Tras cuatro horas de diálogo que únicamente se vio interrumpido por un receso de 10 minutos, Godoy Ramos indicó que aún faltan elementos en tema de legislación para mejorar los mecanismos de la Fiscalía; no obstante, reconoció que hay un cambio profundo en la institución, el cual se ha dado gracias al apoyo de los funcionarios que la integran.

“Una fiscalía fuerte y autónoma es esencial para el desarrollo de la capital”, aseveró.

Además, agradeció el esfuerzo del consejo por llevar a cabo un ejercicio democrático en el que también pudo participar la ciudadanía y recomendó replicar la estrategia para otras dependencias de la capital.

“Cualquiera que sea el resultado siempre gozarán de mi respeto y admiración, muchísimas gracias por su trabajo”, sostuvo.

