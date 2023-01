Hacienda ayudará a Pemex para pagar parte de la deuda por 6 mil millones de dólares

Petróleos Mexicanos (Pemex) está buscando que la Secretaría de Hacienda le ayude a pagar parte de los 6 mil millones de dólares de la deuda que debe saldar al primer trimestre de este año, informó Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Palacio Nacional.

Al respecto, durante la Mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “Pemex está en franca recuperación económica” y si necesita ayuda del gobierno federal para pagar su deuda la obtendrá.

“En el caso de que hiciera falta ayudar a Pemex lo haríamos, ya Pemex va a pasar este año, a finales, a estar entre los países del mundo que producen petróleo con más capacidad de refinación, es un salto cualitativo”, dijo el mandatario.

Las declaraciones de López Obrador y Romero Oropeza se dieron en respuesta a información extraoficial que ayer se filtró a la prensa, que apunta que Hacienda busca que Pemex pague la deuda que vence en el primer trimestre sin ayuda del Gobierno.

“En este año tenemos vencimientos en enero, febrero y marzo, que son fuertes, amortizaciones, no son 105 mil, son en el orden de 5 mil 500, 6 mil millones de dólares en estos tres primeros meses, y desde el año pasado, estoy hablando desde los últimos tres meses del año pasado hemos venido platicando con Hacienda y buscando alternativas de cómo vamos a resolver este pago de amortizaciones.

Estamos contemplando que en el año el precio del crudo, de acuerdo con los indicadores y empresas que se dedican a esto, va a seguir siendo un precio bastante bueno. Entonces, estamos viendo alternativas, lo estamos haciendo de manera de conjunto y no vemos problema, ya tenemos varias alternativas de solución y vamos a salir adelante”, explicó Romero Oropeza.

El gobierno federal dio luz verde para ayudar a pagar su deuda a Pemex. Foto: Archivo

Romero Oropeza reconoció que Pemex “podría ser” hoy la petrolera más endeudada del mundo, con más 105 mil millones más amortizaciones, y culpó a los gobiernos pasados, sobre todo al de Enrique Peña Nieto de eso.

“En menos de un sexenio se duplicó (la deuda), no hay que olvidar que en el sexenio pasado la deuda de Pemex en pesos pagó de 1 billón a 2.2 billones, ¿dónde se fue el dinero? Pues es un misterio todavía porque se dejó de invertir y se cayó la producción”, dijo.

Aseguró que, por instrucción presidencial, en este sexenio no ha habido endeudamiento en Pemex. “Y no sólo no ha habido endeudamiento sino que ha habido un decremento que si bien es cierto no es espectacular si es un decremento que está marcado en cuanto a la deuda de Pemex”, resaltó.

Aumentan las remesas a más de 58 mil millones de dólares

López Obrador previó que las remesas que envían los paisanos que viven en Estados Unidos a su familias tendrán un aumento del 13 por ciento al cierre de 2022, con respecto al año anterior, con lo que se llegaría a la cifra de 58 mil 500 millones de dólares. Destacó el trabajo que realizan los paisanos migrantes. Señaló que el pueblo de México es bueno, noble y trabajador, “ya hemos hablado del ejemplo de nuestros paisanos migrantes”.

“Si el pueblo de México fuese flojo e indolente no saldría adelante en ninguna parte, ayer dio el Banco de México a conocer la cifra de las remesas de noviembre, ya tenemos la proyección de lo que viene en diciembre, vamos a estar como en 58 mil 500 millones de dólares de remesas el año pasado, 13 por ciento más que las remesas del 2022, perdón, de 2021”, aseguró. “Ya tenemos la proyección que para diciembre hay un aumento considerable porque aumentaron en noviembre”, recalcó.

El presidente recalcó qué los trabajadores mexicanos que se dedican a la construcción son los que tienen más demanda en Estados Unidos. Dijo que los trabajadores mexicanos son responsables, profesionales, además de que no olvidan a sus familias.

