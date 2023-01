Crimen “toma” Durango: Jorge Salum del Palacio

El exalcalde de Durango, el panista Jorge Salum del Palacio, aseguró que la administración pública municipal está entregada a grupos delictivos, donde gobiernan y financian campañas.

Señaló en redes sociales que se observa que en áreas gubernamentales están grupos del crimen organizado.

Esos comentarios fueron rechazados en redes sociales por la diputada federal panista Gina Campuzano, que defendió a la administración actual del presidente municipal, Antonio Ochoa, por lo que pidió a Salum reflexionar sobre lo que señaló.

En respuesta, Salum lamentó “la complicidad y la negativa implícita a corregirlo” e insistió en que grupos delictivos mantienen el control. Dijo estar dispuesto a señalar a quienes en su periodo quisieron, sin lograrlo, imponer a personas afines a grupos delictivos, y comentó que tampoco aceptó comprar insumos a estas bandas para el municipio como ahora lo hacen.

El tema generó polémica entre los cibernautas, que exigieron a la administración de Ochoa esclarecer los señalamientos del exalcalde, aunado a que plantearon que la Fiscalía General del Estado debe investigar el caso.

Sobre las declaraciones de Salum, el alcalde Ochoa afirmó que tiene su conciencia “muy clara”, que él está tranquilo y hace su vida con normalidad.

“A mí no me cae el saco. Yo estoy muy tranquilo. Véanme: yo manejo mi camioneta, no traigo guardaespaldas, policías de seguridad”.

Afirmó que va “a la lotería en las colonias, ando haciendo mi vida normal, salgo a comprar el mandado. Yo le deseo todo el bien a Jorge”.

