AMLO: "Sistema de salud en México será mejor que en Dinamarca"

Durante el evento de incorporación formal de Michoacán al IMSS-Bienestar, el décimo estado del país que se suma al modelo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que ya lo pensó mejor y ahora aseguró que el sistema de salud público en México será mejor que el de Dinamarca, con infraestructura, médicos, medicamentos y presupuesto.

En el acto, en Morelia, Michoacán, resaltó que, con la transferencia de los servicios estatales de salud al federal, las entidades federativas ya no tendrán tope presupuestal en el servicio de salud.

“Había el temor de que, con este cambio, porque se va a federalizar la salud, vamos a hacernos cargo, no va haber límite de presupuesto, es lo que se necesite para tener un sistema de salud de primera. Nuestros adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan, dicen que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca, no, ya ahora lo estoy pensando mejor, y no va a ser como el de Dinamarca, va ser mejor que el de Dinamarca”, dijo.

Al principio había temor, había desinformación de que como vas a pasar del sistema de salud al IMSS-Bienestar Foto: Especial

El mandatario reiteró su compromiso de que el sistema de salud público contará con todos los medicamentos, médicos, las instalaciones y al personal basificado. Llamó a los líderes sindicatos de trabajadores de la salud a no tener miedo de cambiar al IMSS-Bienestar.

“Aquí quiero agradecer a los dirigentes sindicales porque nos han ayudado. Al principio había temor, había desinformación de que como vas a pasar del sistema de salud al IMSS-Bienestar y tu tiempo trabajado, tu antigüedad, vas a perder todo, te van a quitar hasta el salario. No, van a mejorar todos los trabajadores. Y muchas gracias por la confianza, y nosotros vamos a estar a la altura de este compromiso”, dijo.

Salud para los michoacanos

Al formalizar la transferencia del servicio estatal a federal, el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo a los michoacanos que su salud pasa a mejores manos.

“Vamos a estar en las mejores manos, en las manos del Instituto Mexicano del Seguro Social”, resaltó.

*Llegarán 15 médicos cubanos más a Michoacán

Durante el evento, el director general de IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció que la próxima semana llegarán a hospitales de Michoacán 15 médicos especialistas más de Cuba, para llegar a un total de 29.

La próxima semana llegarán a hospitales de Michoacán 15 médicos Foto: Especial

Cabe señalar que el pasado 17 de enero, Robledo Aburto dijo durante la mañanera que el próximo 27 de enero arribarán a México 124 médicos especialistas de la isla, los cuales serían enviados para la atención de la población en zonas de alta marginación en 12 estados del país. En total, en el país sumarán 610.

Ampliación de carretera Lázaro Cárdenas-Uruapan

Andrés Manuel López Obrador anunció que la ampliación a cuatro de la Carretera Lázaro Cárdenas-Uruapan, propuesta que el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, le había hecho desde el año pasado.

El mandatario federal aprovechó la presencia en el acto del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Pablo de Botton Falcón, para que autorice los recursos necesarios para la obra.

“Voy a contestarle aquí públicamente (al gobernador) para que se dé la autorización de Hacienda, aquí está el subsecretario, para que se amplíe la Carretera que va a Lázaro Cárdenas desde Uruapan, ese es el compromiso, a cuatro carriles, de Uruapan a Lázaro Cárdenas, que se vea con el concesionario y a ver si lo podemos terminar antes de septiembre del año próximo, que ya termina mi mandato. Entonces toma nota y los compromisos se cumplen. podemos terminar antes de septiembre del año próximo, que termina mi mandato”, dijo.

López Obrador también resaltó que en Michoacán avanza la federalización del sistema educativo, y garantizó que el estado seguirá recibiendo presupuesto adicional para el pago de los salarios de maestros del sistema público.

“Quiero también aquí hacer el compromiso con Alfredo, es el único estado donde la federación, además del presupuesto que les corresponde, le destina 3 mil millones de pesos para que los maestros puedan cobrar a tiempo. Se está federalizado todo el sistema educativo. Ahora el propósito es que con todas estas tarjetas los maestros reciban y no haya demora”, dijo.

l objetivo, dijo, es que el 100 por ciento de los maestros cobren este año por tarjeta Foto: Especial

Previamente, el gobernador Ramírez Bedolla, expuso hace un año, cuando llegó al gobierno, a los maestros se les debía 3 meses de salario, bonos y prestaciones, y hoy se les paga en tiempo y forma.

“Me dijo el presidente AMLO, ‘a ver, Alfredo, hay que hacer eso sin corrupción’. Hoy están tarjeteados el 85 por ciento de los maestros de Michoacán”, señaló.

El objetivo, dijo, es que el 100 por ciento de los maestros cobren este año por tarjeta.

