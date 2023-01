Acción Nacional dará batalla para escoger bien a consejeros del INE

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, advierte que dará la batalla para escoger bien a quienes serán los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Al inaugurar la Reunión Plenaria del PAN en Tampico, Tamaulipas, el coordinador del blanquiazul en San Lázaro, Jorge Romero indicó que la prioridad para el cuarto Período Ordinario de la Sexagésima Quinta Legislatura en el Congreso de la Unión, será vigilar el proceso de selección de las 4 personas que formarán parte del Consejo General que organizará las elecciones presidenciales del 2024.

“No va a ver una batalla más importante para nosotras y nosotros en el cuarto periodo que escoger, y escoger bien a las mujeres y los hombres que habrán de ser los próximos consejeros del INE, porque si uno pudiera siquiera imaginar la responsabilidad que va a recaer sobre ellos, si se la van a rifar”, comentó.

Romero Herrera, expuso que existe la posibilidad de que Morena, pierda los comicios en Coahuila, el Estado de México y las presidenciales del 2025, por lo que defenderán el voto.

Acción Nacional hace un llamado a todas y todos los mexicanos de bien, para que se inscriban y participen en este proceso Foto: Especial

“Nada más que por supuesto existe la posibilidad, como va a darse en el Edomex y en Coahuila en el 23, y entre muchos en la Ciudad de México, y en el país, en el 2024, de que la gente ya voté por otra opción, y que sea la mayoría de las personas en este país que dijeran, yo ya no quiero saber más de la dichosa 4 T, yo voy a votar por otra opción, bueno, pues esa decisión de la gente, no nuestra; se tiene que defender, y lo que la defiende son las instituciones. No nos podemos equivocar en la elección de consejeras y consejeros”, dijo.

Irán juntos con Va por México

En su oportunidad, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, destacó que la prioridad en el siguiente Periodo Ordinario del Congreso de la Unión, será defender al máximo órgano electoral, y para ello, irán juntos en bloque con la alianza de “Va por México”.

“Esto se va a cuidar, el próximo abril. Es la principal encomienda que le he dado a nuestro coordinador parlamentario; conformar de la mejor manera un Comité Técnico de Evaluación desde la Junta de Coordinación Política, que eso en breve ocurrirá, y lo segundo, es que, con la fortaleza de los votos del PAN, del PRI y el PRD, pactemos ir juntos en el “sí porque hay buenas propuestas en las quintetas o pactemos ir juntos en el no, porque ninguna de las quintetas valió la pena”, expresó.

La prioridad en el siguiente Periodo Ordinario del Congreso de la Unión, será defender al máximo órgano electoral Foto: Especial

Cortés Mendoza dijo que para evitar el riesgo de que se vayan a la insaculación, convocó a todos los interesados a inscribirse para ocupar un lugar en el Consejo General, y lograr obtener los mejores perfiles que garanticen las elecciones democráticas que requiere la nación.

“Acción Nacional hace un llamado a todas y todos los mexicanos de bien, para que se inscriban y participen en este proceso de selección de consejeras y consejeros del INE. Requerimos a las y los mejores perfiles, gente que quiera inscribirse y que quiera participar, aunque crea que no tiene posibilidades de llegar; gente técnicamente capaz con experiencia electoral, pero con absoluta autonomía e independencia”, dijo.

