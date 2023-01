EN VIVO | "Movilidad sin miedo": concluye marcha tras mensaje de familiares de Yaretzi, la joven muerta en choque del Metro

Este viernes 20 de enero se realizará una marcha conformada por varios colectivos en la que se pedirá justicia por los accidentes ocurridos recientemente en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. La movilización denominada “Movilidad sin miedo” partirá del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo de la Ciudad de México, en punto de las 16:00 horas. Desde antes algunos grupos, acompañados por Amnistía Internacional, se reunieron en la Glorieta de los Insurgentes, para dirigirse de ahí al punto de partida.

La marcha tiene entre otros objetivos el exigir que el transporte público más usado en la Ciudad de México sea seguro y que la gente no corra peligro dentro de él. Además algunas personas participarán por la presencia de la Guardia Nacional en el Metro.

Las principales avenidas que se verán afectadas por la marcha “Movilidad sin miedo” son: avenida de Los Insurgentes, Paseo de la Reforma, Circuito Interior, avenida Juárez, 5 de Mayo, el Eje Central Lázaro Cárdenas y Plaza de la Constitución.

En redes sociales se compartieron las consignas que se lanzarán durante la movilización, entre las que destaca que no se quiere la militarización del Metro.

18:35 | Arrojan bombas molotov a Palacio Nacional

Una vez que la mayoría de manifestantes se retiraron del Zócalo capitalino, un grupo de encapuchados permaneció en el lugar y arrojaron bombas molotov y cohetes al Palacio Nacional.

18:30 | Finaliza marcha “Movilización sin miedo”

Los contingentes se retiraron de la Plancha del Zócalo capitalino tras permanecer unos minutos congregados allí y escuchar a los familiares de la joven Yaretzi, quien murió en el choque de trenes de la Línea 3.

18:16 | Se restablece circulación en Eje Central

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL_SSCCDMX) informó que tras el paso de manifestantes, se restableció en el Eje Central, a la altura de Avenida Juárez. De igual manera, se restableció la circulación de la Línea 1 del Trolebús, en ambos sentidos de Eje Central Lázaro Cárdenas e Irlanda, en la ruta habitual de Terminal Central de Sur a Terminal Central del Norte.

18:05 | Padre de Yaretzi da un mensaje

César Hernández, padre de Yaretzi, dio un breve mensaje ante los primeros contingentes que se encuentran en la plancha del Zócalo. Junto a él iba la mejor amiga de su hija, una joven que resultó lesionada en el accidente.

"Mi hija me abrazó esa mañana y me dio un beso. Me dijo: “Ya me voy papá”, no sabía que era la última vez que me iba a abrazar. Era una hija tan plena, hermosa y sana".