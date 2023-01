El 80% de los pacientes con enfermedades terminales muere sin tener acceso a medicamentos paliativos

Norma tiene 40 años. Es paciente oncológica y acude a sus citas médicas en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, en una silla de ruedas que es empujada por su madre, de casi 70 años. Sufre dolores indescriptibles día y noche, no tiene acceso a opioides. Son dos la razones: no hay en las farmacias y no hay dinero para adquirirlos. Su madre vende tamales para encargarse de la manutención familiar de dos hijas enfermas.

Miles de mexicanos viven y mueren con dolor por la improvisación y las omisiones que rayan en crueldad por parte del gobierno federal, denunciaron diversas asociaciones de cuidados paliativos.

Mientras que organismos civiles entrelazan esfuerzos para detectar dónde hay medicamento en existencia. Mediante la página web cerodesabasto.org, hacen los reportes y documentan caso por caso.

La Organización Mundial de la Salud considera la morfina como esencial para el manejo paliativo. En un sistema de salud que funcione correctamente, debe hallarse disponible en todo momento en la forma farmacéutica adecuada, con garantía de calidad y precio.

México que tiene 120 millones de habitantes, pero sólo 3 por ciento tiene acceso a cuidados paliativos. De ese porcentaje, al menos 600 mil pacientes en todo el país están descubiertos; 80 por ciento no tiene acceso a analgésicos.

Sólo 2.3% de los médicos del país tiene un recetario para opioides. Foto: Cuartoscuro

La situación es alarmante en los municipios y localidades que no forman parte de áreas metropolitanas, apuntó el presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, Ángel Juárez.

“Tenemos pacientes que acuden a la CDMX para conseguir su medicamento. Peregrinar para conseguirlo en unas cuántas farmacias; peregrinar porque la parte administrativa es muy estricta. Es decir, si tiene una receta para tres cajas y sólo está disponible una, el paciente no la puede adquirir. Regresa al consultorio para una nueva receta que diga una caja. Y si en el trayecto, se vende el producto, ya se quedó sin medicamento. Es increíble. Alarmante. Si a alguien que está sano, le cuesta hacer eso, imaginen a un enfermo con muchos síntomas, mucha debilidad y también implica muchos gastos”, dijo.

El déficit de opioides en México ronda 60 por ciento, de ahí el peregrinar de enfermos y sus familiares para surtir las recetas. “En 2017 era una adquisición de 200 kilos de morfina, debería estar aumentando según incremente la población, sin embargo, se ha reducido en 40 por ciento. En vez de comprar más, estamos comprando menos morfina. Esta es la crisis que estamos denunciando.

Estamos alertando a gobiernos, diputados, sociedad civil que esto está sucediendo. Esto va a encarecerse. Es una alerta que queremos emitir a la sociedad, la falta de analgésicos y su disponibilidad”, apuntó el presidente de la Asociación Jalisciense de Cuidados Paliativos, Guillermo Aréchiga.

En entrevista con Alfredo González e Isaías Robles, en A fuego lento, para El Heraldo Radio, Andrés Castañeda, coordinador de las Causas de Salud y Bienestar en Nosotrxs, indicó que el tema de acceso a medicamentos es complejo. Y aunque en 2022 mejoró el acceso, aún están lejos de los niveles de 2017 y 2018.

También, Jorge Ramos, médico pediatra paliativista, puntualizó que el tratamiento al dolor es un derecho que las personas tendrían que tener, pues está en la Constitución.

Indicó que una de cada cuatro personas puede tener dolor crónico que requiera de estos tipos de medicamentos, como opioides.

Además, Castañeda detalló que en México no hay suficientes médicos que tengan el recetario para prescribir opioides, ni la cultura técnica.

Sobre el tema, indicó Ramos añadió que sólo 2.3 por ciento de los médicos del país tiene un recetario para opioides, pero el tratamiento del dolor moderado a intenso es con estas sustancias, y esos médicos están en las grandes ciudades.

Puntualizó que sólo 30 por ciento de la necesidad de estas sustancias está cubierta. Asociaciones civiles como Nariz Roja (Alejandro Barbosa), AyudarEs (Patricia Roldán), Con Causa (Elena García), entre muchas otras, muestran empatía y tejen una red especial de localización de medicamentos en existencia en cualquier sitio del país para ayudar a pacientes terminales, oncológicos, o con enfermedades raras. Se ha elaborado un mapeo nacional. Se rastrea la disposición de morfina en cápsulas, sublingual, en parches y en ámpula.

Una de las mejores farmacias para surtir opioides en Guadalajara reconoce que desde hace seis meses no ha llegado más producto. En las farmacias se argumenta una sobreregulación impuesta por la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La OMS considera la morfina esencial para el manejo paliativo. Foto: Especial

Incrementó tiempo de entrega en importación de sustancias controladas

La autorización del permiso de importación que antes tardaba 15 días hoy ocupa hasta 45 días; la toma de muestras para análisis y desenfajillado que podía tardar 10 días hoy, se lleva hasta 30. En aduanas ha extendido hasta 45 días el tiempo de retención de sustancias controladas. Se teme que la producción de analgésicos se vaya hasta marzo.

Licitaciones del gobierno federal se aplazaron, por presuntas fallas en la plataforma Compranet. Ya debería haberse concursado la compra de 700 millones de piezas de medicamentos y material de curación para nueve instituciones del sector salud. La falta de medicamento para el dolor provoca sufrimiento innecesario a los pacientes y sus familiares, lo que merma la calidad de vida, además de que causa frustración en los hospitales y en las salas quirúrgicas.

Una decena de especialistas jaliscienses advierten que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) confunde una política fuerte contra el fentanilo, para combatir las adicciones, lo que ocasiona un severo impacto en la compra y distribución de medicamentos para satisfacer necesidades elementales de pacientes con dolor crónico.

Cuando acuden a las farmacias para surtir recetas, muchas veces son tratados como drogadictos, por tratarse de medicamentos controlados. A la falta de analgésicos y opiáceos hay que agregar el déficit de médicos especialistas. En los hospitales civiles de Guadalajara, por ejemplo, un sólo profesional paliativista se encarga de los pacientes en Urgencias y de cinco pisos. Hay sólo dos por día.

En aduanas se ha extendido tiempo de retención de sustancias controladas. Foto: Especial

Falta de medicamentos paliativos impacta calidad de vida en niños enfermos

Otro aspecto que se ha olvidado es el acceder a opioides en dosis pediátricas. El dolor de los niños impacta la calidad de vida, no sólo del menor, sino de toda la familia. “Nos parece que ofende cuando ves que las personas están muriendo cruelmente. Yo no

quiero parecerme a Dinamarca, lo que queremos es contar con analgésicos, tener un territorio donde se pueda prescribir libremente, donde las universidades puedan educar a estudiantes de medicina y psicología y que haya una Red Nacional de Cuidados Paliativos donde la opinión de la sociedad médica y no médica puedan manifestarse.

Pero hay un gobierno sordo, ciego, mudo y cruel”, lamentó el pediatra Jorge Ramos. Los pacientes con diversos padecimientos dolorosos e incluso terminales están en condiciones de denunciar al gobierno federal por la violación a un derecho humano: vivir y

morir sin dolor, consideran expertos.

Los especialistas en cuidados paliativos hacen un llamado también a las comisiones de Derechos Humanos nacional y estatal, a que se respete ese derecho fundamental.

“Tratos crueles e inhumanos en el concreto de tortura por omisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que es violatorio de un derecho fundamental. Que la sociedad no lo sepa, no impide que se ejecute. Nos toca educar a la sociedad para que demande, y empoderarla para que tenga ese elemento, que exija.

El tema no es contra un gobierno, color o partido, el tema es que, por favor, rápidamente se actué y se forme un grupo de trabajo inter-trans-multidisciplinario paralelo al gobierno, con observadores nacionales e internacionales, que puedan coadyuvar. Hay estados en la República que han a sufrido dramáticamente la falta medicamentos” subrayó Aréchiga.

LSN