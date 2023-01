VIDEO: el momento en que un tráiler embiste a un auto y provoca una aparatosa volcadura en Iztapalapa

Los accidentes viales suelen ser más comunes cuando hay menos autos circulando en las calles, esto generalmente sucede durante la madrugada o en la noche, como la fuerte volcadura que se registró durante las primeras horas de este jueves en la alcaldía Iztapalapa, un accidente que puso en riesgo la vida de una mujer de aproximadamente 37 años de edad, por la imprudencia al volante de otro conductor y la falta de pericia durante el hecho.

El aparatoso accidente ocurrió sobre la calle Trabajadores Sociales, carriles de extrema izquierda y Temazcal en la colonia San José, de acuerdo con las primeras versiones, la mujer que conducía un auto color rojo circulaba sobre los carriles centrales cuando un tráiler salió a exceso de velocidad de la curva y fue acorralando a la mujer, quien tuvo que hacer un movimiento repentino y brusco con el volante hacia la derecha.

Pero al hacer tal movimiento no tomó en cuenta que había un camellón a justo a su lado, lo que provocó que lo golpeara con la llanta y giró hasta que el auto terminó completamente volcado. Al lugar llegaron los servicios de emergencia y los paramédicos revisaron a la conductora, quien a pesar del aparatoso accidente en el que participó, no resultó herida de gravedad, por lo que únicamente fue valorada y no ameritó traslado hospitalario.

En tanto, el conductor del tráiler que ocasionó el accidente se dio a la fuga tras lo ocurrido. En uno de los videos difundidos en redes sociales se puede ver cómo el auto queda volcado sobre el otro lado de la vialidad. Posteriormente llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para reincorporar el vehículo sobre sus cuatro ejes y así reabrir la circulación, luego de que los servicios de emergencia realizaran los trabajos pertinentes.

Se registra otra volcadura, esta vez en Río Mixcoac

Este jueves se reportaron algunos accidentes en la capital del país, el segundo ocurrió cerca de las 04:00 horas sobre Río Mixcoac, entre Insurgentes y avenida Universidad en la colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, el hecho se suscitó cuando una camioneta que transportaba fruta se volcó sobre la su costado izquierdo.

La camioneta transportaba alrededor de tonelada y media de frutas y verduras, cuando salió del bajo puente de avenida Insurgentes con dirección hacia Universidad golpeó un automóvil compacto, dio un giro y terminó recostada sobre su costado izquierdo, por lo que toda su carga quedó tirada sobre el pavimento.

Al lugar del incidente acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para ayudar a levantar la carga de todo lo que cayó como consecuencia del percance y posteriormente, para reincorporar la camioneta sobre sus cuatro ejes. La circulación se vio afectada durante algunos minutos mientras se realizaban las labores pertinentes, una vez finalizadas, se reabrió la circulación vehicular.

Información en desarrollo...

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: joven ebria hace live conduciendo a toda velocidad y vuelca, una amiga murió y 2 están heridas

A dos meses del fatal accidente que mató al pequeño Rodrigo en Ecatepec, su mamá rompe el silencio y exige justicia