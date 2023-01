Migrantes de todo Latinoamérica permanecen en Tapachula y no quieren volver a su país

Cientos de migrantes provenientes de Sudamérica, Haití, Cuba y Centroamérica permanecen en Tapachula a la expectativa de lo que pueda pasar en torno a las políticas migratorias de Estados Unidos, justo en medio de la visita del presidente Joe Biden a territorio mexicano.

Varados en el sur de Chiapas, los extranjeros han señalado que no darán marcha atrás para aplicar la condición de ingreso y asilo a Estados Unidos desde sus respectivos países. Lo han dejado todo y no piensan regresar a sus países, al menos no vivos: sólo podrían retornar si mueren lejos de su patria.

Para Jocelyn Ruiz, proveniente de Venezuela, la medida de permitir el ingreso de 30 mil migrantes al mes le parece una locura, debido a que ninguno de sus connacionales regresará al país gobernado por Nicolás Maduro después de haber avanzado tanto.

“A mí me parece que es irreal eso de iniciar el protocolo de ingreso a Estados Unidos desde Venezuela, o desde Cuba u otro país, primero porque los gobiernos no lo permitirán, es una traba para que no avancemos más y al llegar a la frontera nos topemos con pared”, apuntó la mujer que viaja acompañada de sus tres hijos.

“Usted cree que yo voy a regresar a Venezuela si allá no tengo nada, lo vendí todo y regresaría a ser una desertora de mi país porque el gobierno me reprimiría. Ya pasé mucho, crucé el Darién y dos de mis hijos estuvieron a punto de morir ahogados en un río, así que no volveré y ya estoy en México”, aseveró.

“Regresar sólo muerto”, es la frase que utiliza Antonio, un venezolano que ha llegado sólo a Tapachula y no pretende volver. El hombre de 46 años le pide al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que lo dejen llegar a la frontera norte y, al lograrlo, solicitar el asilo en suelo estadounidense, pese a que conoce la nueva política migratoria implementada por Biden.

Actualmente, miles de extranjeros están detenidos en Tapachula ante la saturación que registra la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), todos en respiro de esa tensa calma de lo que pueda pasar mientras observan por el celular o televisión las

reuniones diplomáticas entre Biden y López Obrador.

La nacionalidad que más predomina en el inicio de 2023 es la haitiana que ha llegado en una nueva oleada a la frontera sur mexicana, lo que complica los trámites y la atención en los puntos migratorios a consecuencia de las barreras lingüísticas e idiosincrásicas.

Hasta el cierre de 2022, las cifras de peticiones de refugio colocaban a los hondureños en primer lugar, con 33 mil 86 solicitudes; seguidos de los cubanos con 18 mil 87 trámites, y en tercer sitio, Haití, con 17 mil 68. Venezuela se situó en el cuarto sitio con 14 mil 823.

