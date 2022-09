Venta de casas se encarece en Guadalajara: AMPI

Se transforma la oferta del sector inmobiliario en la capital tapatía. Crecen las opciones para departamentos pequeños (un cuarto habitacional, para una o dos personas, y un cajón de estacionamiento), espacios cómodos e inteligentes tecnológicamente, ubicados en zonas accesibles que permitan desplazamiento para ejercitarse, hacer compras y con opciones de esparcimiento, que son las características más demandadas en el sector de bienes raíces para rentar y adquirir casas, especialmente en vivienda vertical.

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Capítulo Guadalajara subrayó que, a mayor demanda, se genera encarecimiento de las rentas y sobrevaluación del suelo citadino.

“Los departamentos son más prácticos. La gente ya no quiere salir. Evita cortar el jardín o contratar jardinero o pintores. Todo se vuelve más práctico y, en cuestión de tecnología, también. El aumento de los precios es conforme a la demanda y la oferta de los desarrolladores. Los metros (en vivienda) han disminuido, eso hace que por metro cuadrado vaya aumentando (el precio)”, externó Mario Romo, presidente de AMPI Guadalajara.

En cuatro años, los precios en vivienda vertical han pasado de 31 mil pesos por metro cuadrado a 39 mil. La actual generación digital es nómada, no se obliga a echar raíces en un sitio, así que los profesionistas jóvenes optan por viviendas en renta. Los precios de las rentas tienen 18 meses consecutivos sin bajar.

“Los jóvenes lo que quieren es moverse de un lado a otro. Si viven en Guadalajara, quieren habitar en el centro y a lo mejor en dos meses, por tema de home office, se pueden mover a Guanajuato y trabajar desde ahí. Entonces, ellos prefieren rentar, en lugar de comprar. Hay de todo, hay un mercado muy importante para las rentas. Hay mucho extranjero que le conviene venirse a vivir a México porque, para empezar, le encanta el clima, es más barato que en sus ciudades, les rinde mucho el dinero, son muy felices aquí, y por eso, se desplazan dos meses en Guadalajara, otros meses en la CDMX o León. Y los estudiantes, también es temporal (su estancia)”, detalló.

El centro histórico tapatío se está redensificando. Hay una oferta de 300 torres de departamentos y las autoridades actuales respaldan proyectos habitacionales en este espacio totalmente dotado de infraestructura. Esta tendencia tiene su razón, la urbe se está convirtiendo en la sede habitacional para parejas jóvenes, estudiantes y extranjeros vinculados a su actividad laboral, tanto a medicina como a tecnología. Jalisco se consolida como el Silicon Valley mexicano, lo que vuelve muy atractiva a la Zona Metropolitana de Guadalajara, coincide el asesor inmobiliario, Jaziel Omar Castañeda González.

“La tendencia está cambiando. Existen muchos profesionales que se independizan y buscan su hogar, no quieren vivir fuera de la ciudad. Las densidades de unidades habitacionales son menores, unos 35 a 45 metros cuadrados. Tenemos propiedades desde un millón 500 mil pesos en Ciudad Creativa Digital. Existen tickets de venta para inversionistas desde 500 mil pesos en el centro de la ciudad. Se está adaptando la vivienda (oferta) y se enfoca mucho en los jóvenes. Son propiedades con acabados modernos, con terrazas para convivencia que son agradables y compartidas”, indicó.

Sin embargo, hay propiedades en venta en Zapopan que alcanzan precios exorbitantes tanto por estar en sitios exclusivos, de gran lujo, con grandes extensiones de terreno, avance tecnológico y seguridad extrema.

“Hay propiedades hasta de 95 millones de pesos. Hay zonas donde el metro cuadrado de terreno está bastante elevado porque son zonas exclusivas, cerca de su trabajo, donde tienen los mejores centros comerciales y los acabados de lujo varían por aspectos tecnológicos. Las casas inteligentes suben de precio: cortinas inteligentes, focos, refrigerador, todo necesita de un servidor y los precios varían”, explicó.

El segmento de vivienda media también es uno de los más buscados por las familias; también se ha incrementado su precio debido a la espiral inflacionaria en los materiales de construcción y esta tendencia continuará al alza tras la pandemia de COVID-19 y la crisis económica que generó. En este renglón, los precios van entre un millón y medio, hasta los 3.5 millones de pesos.

La AMPI Guadalajara promueve en el Congreso local una iniciativa para que sean certificados obligatoriamente todos los asesores inmobiliarios. Esta regulación pondría candados a la actividad para evitar megafraudes, como los que recientemente han escandalizado a la entidad y al país.

Se calcula que en Jalisco habría unos 10 mil asesores inmobiliarios independientes que operan en la irregularidad. Esta certificación incluiría a la oferta inmobiliaria que se hace online. Las búsquedas de bienes raíces por medio de internet se han incrementado hasta 36 por ciento.

ACUSAN AL GOBIERNO TAPATÍO DE MERCANTILISTA

La redensificación que las autoridades tapatías quieren darle a Guadalajara, en realidad, es gentrificación y obedece al hambre del mercantilismo en la vivienda, acusan los regidores de la fracción de Morena en el ayuntamiento.

“Es una mercantilización de la vivienda y eso no podemos dejarlo pasar, porque entonces los tapatíos se irán a los chernobiles, donde no se tiene ningún recurso. Prácticamente es en la nada donde se oferta vivienda social. En Guadalajara, ningún departamento cuesta menos de tres millones de pesos. Si los tapatíos ganan en promedio seis mil pesos mensuales, no pueden comprar un departamento de cinco millones, ni pueden pagar una mensualidad de 25 mil pesos. Ni siquiera con un salario familiar se podría. Claro que es posible construir vivienda social, si el ayuntamiento se compromete a controlar el metro cuadrado. Vamos a presentar una iniciativa sobre vivienda que tiene varias fases, incluyendo un censo de vivienda vacía y garantizar vivienda social”, acusa la regidora Candelaria Ochoa.

Por su parte, el morenista Carlos Lomelí Bolaños detalló que se han aprobado 20 permisos para construir torres de departamentos en Guadalajara, “y todas las hemos votado en contra, desde terrenos triple A, de todo tipo; son más de 20 permisos autorizados”, porque argumentan que es un negocio inmobiliario para beneficiar a los allegados.

