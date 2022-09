Michoacán: marchan para exigir justicia por madre e hija asesinadas

Pobladores del municipio de Apatzingán, marcharon la noche de este jueves para exigir justicia ante el asesinato de una pequeña de siete años y su madre.

Las víctimas, Miriam, de 29 años y Janete, de siete, fueron localizadas sin vida la tarde de este día en la colonia Buganvilias; ambas presentaban diversos golpes y huellas de tortura.

Madre e hija se encontraban desaparecidas desde el pasado lunes 26 de septiembre, fecha en la que fueron privadas de la libertad en esa misma ciudad, por personas que las obligaron a abordar un vehículo color blanco.

Tras el hallazgo de las víctimas, ciudadanos convocaron a una manifestación urgente a las afueras de la presidencia municipal, donde colocaron veladoras en honor a Miriam y Janete, y lanzaron consignas para exigir que se esclarezca este caso.

"No queremos un Apatzingán Feminicida ni Infanticida", "¡Con los niños no!" y "Ni una asesinada más", fueron algunos de los reclamos que lanzaron los manifestantes, quienes, tras concentrarse en la alcaldía, caminaron hacia el Obelisco a Lázaro Cárdenas, donde colocaron una cruz con veladoras.

"Todos estamos expuestos a que nos pase esto, si no comenzamos a hacer algo por nosotros mismos. Tenemos que exigirles a las autoridades que hagan su trabajo. Estoy bastante enojado de que todavía sigamos creyendo y soportando que los delincuentes se les debe quedar abrazos y no balazos, y eso ya no es justo", expresó uno de los asistentes.

"No queremos un Apatzingán Feminicida ni Infanticida" Foto: Especial

Marchas y consignas

Posteriormente, se dirigieron a la casa del presidente municipal José Luis Cruz Lucatero, en la colonia Palmira, para externar su indignación ante el doble homicidio y exigir a las autoridades que se detenga a los responsables.

"Ya se está llevando a cabo la investigación a través de la Fiscalía.

Vamos a llegar a las últimas consecuencias, porque igual que a ustedes me aflige mucho que esto suceda aquí en mi tierra", dijo a los cientos de manifestantes el presidente de Apatzingán.

Los manifestantes también exigieron al munícipe que brinde seguridad a la población, ante la delincuencia que opera en ese municipio, pues no es la primera desaparición de mujeres que se registra en las últimas semanas.

Finalmente, el contingente se dirigió a las oficinas de la Fiscalía Regional, donde reiteraron su exigencia de justicia para los familiares de Miriam y Janete, quienes se ausentaron de la manifestación debido a que se encuentran en espera de que les sean entregados los cuerpos para poder velarlos.

