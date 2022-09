En Coahuila, simulan competencia para favorecer a empresarios con contratos de desayunos escolares

Un procedimiento de contratación observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció un modus operandi que, al menos durante las dos últimas administraciones, se ha implementado en Coahuila para simular competencia y favorecer a empresarios con contratos de desayunos escolares y otros programas alimentarios.

Son más de mil millones de pesos acaparados por dos empresas que comparten representante legal-accionista, giros comerciales y dueños, que han participado en procedimientos en los que aparentan competir para legitimar las licitaciones y hacerse del dinero público.

Al revisar la ruta de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que esta entidad recibió durante el ejercicio fiscal del año anterior, la ASF revisó el procedimiento de adjudicación número CE-905040987-E7-2021, en el que observó que el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Coahuila no proporcionó la investigación de mercado que comprobara la existencia de al menos tres probables proveedores que pudieran cumplir con los requisitos para dotar los desayunos escolares (en el segundo año de la contingencia por Covid-19).

Además, detectó que las dos empresas participantes, Servicios Integrados GAMA, S.A. de C.V., y Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, S.A. de C.V., son parte de un mismo grupo político-empresarial. Por ejemplo, identificó que el apoderado jurídico de Servicios Integrados GAMA es accionista de Distribuidora y Servicios Integrales, según consta en la escritura número 119 del 31 de julio de 2018, en la que la primera se constituyó como Sociedad Anónima de Capital Variable, y en el instrumento público número 25 del 28 de enero de 2008, referente a la constitución de la segunda firma.

Es decir, en el procedimiento, se creó una apariencia de que existían dos ofertantes, pero entre ambas firmas se distribuyeron las partidas y los conceptos; por lo tanto, el dinero quedó en manos de un solo grupo de interés.

Uno de los socios de Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila es Hugo Armando Aguillón Rosales, hermano de David Aguillón Rosales, expresidente del PRI estatal, quien comenzó su carrera en la función pública como jefe de prensa de Humberto Moreira en la administración municipal de Saltillo. David es ligado también al hermano de Humberto Moreira y sucesor en el gobierno coahuilense, Rubén.

Por el hallazgo de la ASF, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno de Coahuila inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número ASF-679-CP2021- CIAOIC-DPIA-031-2022.

La plataforma Compranet reúne datos sobre diez contratos públicos entre 2018 y 2021 de Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila con el gobierno estatal por desayunos escolares, que ascienden a 295 millones 119 mil 880 pesos.

De igual forma, entre 2012 y 2021 su “hermana” Servicios Integrados GAMA recibió 22 contratos por 740 millones 558 mil 816 pesos también por insumos de los programas alimentarios del gobierno coahuilense. En total, ambas sumas más de mil 35 millones de pesos.

Sin embargo, no son todos los montos, ya que El Heraldo de México detectó que Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila, simulando competir con Gama, ha accedido al presupuesto público al menos durante 2014.

EL MODUS OPERANDI

La manera de operar ha sido mediante la repartición del presupuesto en la simulación de competencia.

Aunque el informe de la auditoría no incluye montos del contrato que detectó, y sólo hace referencia a la cuenta pública 2021, las empresas han sido favorecidas en los gobiernos de Rubén Moreira y Miguel Ángel Riquelme Solís, quien tomó posesión el 1 de diciembre de 2017.

Por ejemplo: según el acta de la reunión extraordinaria del 6 de agosto de 2020 en el que el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios resolvió quiénes serían los proveedores de los insumos de los programas “Mifortidesayuno Vertientes Fríos Calientes” y “Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria Vertiente Caliente 2020-2021”, ambas empresas participaron en las licitaciones públicas No. CE-905040987-E7-2020 y No. CE-905040987-E8-2020, con propuestas diversificadas para abarcar todos los puntos de las convocatorias, pero sin ofertar entre sí a las mismas partidas, por lo cual no hubo variables.

De esta forma, a Servicios Integrales de Coahuila se le adjudicaron las partidas 1, 2, 3, 7 y 8 por 40 millones 849 mil 927.05 pesos, y a Servicios Integrados GAMA las 4, 5, 9 y 10 por 93 millones 541 mil 43.72 pesos. Así, 134.3 millones llegaron a un mismo grupo que simuló competir en una licitación, que, de acuerdo con la legislación, es “un procedimiento cuya esencia se encuentra, precisamente, en la competencia”.

La práctica de simulación y las relaciones gubernamentales de estas firmas no son nuevas: en 2014, con Rubén Moreira como gobernador, a través del sistema DIF Servicios Integrados GAMA obtuvo el contrato DIFJURD /017/2014, que derivó de la licitación EA-905040987- N6 -2014, por 5 millones 814 mil 525 pesos por adquisición de despensas.

Asimismo, tanto GAMA como Distribuidora y Servicios Integrales participaron como ofertantes en la licitación EA- 905040987- N11 -2014, por la que la primera empresa obtuvo 32 millones 233 mil 995 pesos y la segunda 16 millones 545 mil 453.20 pesos en conceptos distribuidos de “adquisición de productos alimenticios”, según los contratos DIFJURD /021/2014 y DIFJURD /020/2014, respectivamente.

Ese mismo año, las firmas repitieron el modus operandi y tras “disputar” entre ellas en el proceso de licitación EA- 905040987- N12 -2014, Distribuidora y Servicios Integrales consiguió un pedido de “productos alimenticios” por 24 millones 105 mil 831.65 pesos y GAMA otro por 50 millones 891 mil 808.60 pesos.

Aunque Coahuila, aun con obligación por la ley de transparencia, no contiene información de todos los procedimientos de contratación, El Heraldo detectó que la relación empresa-gobierno continuó después de 2014 y hasta la fecha.

Incluso, ya en 2012 GAMA, que entonces tenía también la denominación de Constructora y Comercializadora, recibió del DIF el contrato AA-905040987-N14-2011-240082 por “insumos para la infancia”, que ascendió a 59 mil 58 pesos, aunque no coincidía con su giro.

Legalmente, GAMA fue creada en 2005, un año después de que Humberto Moreira ganara la gubernatura. Su objetivo era el ramo de la construcción; no obstante, viró a ser contratista alimentario y, con Distribuidora y Servicios Integrales ganaron las “competencias” por los contratos.

El Heraldo de México buscó una postura del gobierno, pero no obtuvo respuesta.

CAR